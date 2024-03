Escuchar

Luego del triunfo por 3 a 0 ante El Salvador, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, evaluó el desarrollo del amistoso disputado en Filadelfia, que marcó la primera ronda de amistosos rumbo a la Copa América. Con su continuidad asegurada luego de las dudas que había sembrado en noviembre, el director técnico habló a futuro, destacó el rol de las nuevas incorporaciones al equipo y respaldó a Lautaro Martínez frente a los comentarios por la “sequía de goles”.

“Estamos contentos, más allá del resultado, de cómo afrontaron el partido, de la intensidad. En líneas generales creo que se hizo un buen partido y los chicos que queríamos ver han cumplido y nos dan más opciones”, sostuvo el entrenador durante la conferencia de prensa que ofreció finalizado el encuentro.

Consultado en particular por la situación del jugador del Inter, quien hace 16 partidos no logra marcar un gol con la albiceleste, el DT aseguró que esas circunstancias no constituyen una preocupación porque “está bien físicamente” y tuvo una actuación acorde al planteo del cuerpo técnico.

“No converso sobre si hace gol o no hace gol, hablo de cuestiones relacionadas al partido, a su equipo, a la Selección, a él. Pero no me preocupa porque la mete en su equipo y ya la meterá acá, hizo un buen partido no solo a nivel movimiento, sino que en lo físico está bien, no es preocupante”, remarcó y señaló que “él (Lautaro) quiere hacer gol y cuando no hace no gusta, pero nosotros estamos tranquilos”, ratificó.

Argentina's midfielder #16 Giovani Lo Celso (2nd L) celebrates with teammates after scoring a goal during the international friendly football match between El Salvador and Argentina at Lincoln Financial Field in Philadelphia, Pennsylvania, on March 22, 2024. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP) CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Por su parte, el propio Lautaro se refirió al tema y aseguró que vive el proceso “con tranquilidad” pese a los comentarios de la prensa o de “la gente que habla” y expresó su deseo de “poder convertir y volver a sonreír en el próximo partido”.

“Que hablen ustedes [los periodistas] que hable la gente, eso me interesa poco porque en cada entrenamiento le demuestro al entrenador que estoy siempre a disposición del equipo, para arrancar de titular, de suplente o no entrar. Trabajo para ponerme esta camiseta porque es la mas linda, porque me gusta competir y dar lo mejor, a veces el gol no sé da. Hoy intenté pero no pudo entrar, seguiré trabajando”, dijo también luego del partido.

Más allá de esa individualidad, Scaloni se expresó sobre el trabajo en conjunto del seleccionado y destacó también que la convocatoria para darle minutos a los nuevos integrantes, como Alejandro Garnacho o al exBoca Valentín Barco, que reemplazó a Nicolás Tagiafico y tuvo así su primera participación con los campeones del mundo.

“No ha venido el Huevo [Acuña], que venía con una lesión, y tenemos solo a Tagliafico. Es darle un poco de descanso a Nico, verlo a él y darle la oportunidad de que debute. Nos ha gustado cómo afrontó los entrenamientos y tiene que corregir muchas cosas lógicamente por su edad, creemos que es un puesto que requiere de mucho ensamble y trabajo, sobre todo a nivel defensivo”, detalló.

En ese sentido, aclaró que el de este viernes “no era un partido defensivo” y por eso pudieron darle la oportunidad. “Si hubiera sido otro partido, con tan poco entrenamiento, lo hubiéramos pensado más, pero es un chico que tiene sus cosas, mucho potencial y hay que explotarlo”, afirmó.

