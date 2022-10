“El Santuario de Dios”: a menos de un mes del Mundial, se lanza un “altar” virtual para alentar a la Selección y homenajear a Maradona

escuchar

Al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, y a menos de un mes del comienzo del Mundial de Qatar, este domingo se lanzará la iniciativa “El Santuario de Dios”. Será un espacio virtual que rendirá homenaje a la figura más emblemática del fútbol argentino, en el que cada usuario que ingrese recibirá una vela, a la que podrá agregarle -mediante tecnología NFT- un mensaje personalizado que luego será puesto en el altar virtual comunitario.

El proyecto ya tuvo su presentación en comunidad este sábado con la aparición de cinco velas gigantes en diferentes puntos icónicos para el imaginario maradoniano, desde la plaza central de Villa Fiorito hasta el Museo Quinquela Martin en La Boca, pasando por el Obelisco; la esquina de Habana y Segurola y la cancha de Argentinos Juniors.

“Creas en los que creas, prendé una vela”, reza una de las primeras imágenes del santuario que todavía no se inauguró. Es que, según sus ideólogos, el santuario “servirá como un registro de nuestras oraciones colectivas” ya que las velas fueron pensadas, además de como un homenaje a Maradona a casi dos años de su fallecimiento, como una forma de aliento a la selección argentina de cara a la competencia mundialista.

La esquina de Habana y Segurola

En ese sentido, de acuerdo a lo detallado por sus creadores, durante los partidos del Mundial, todas aquellas personas que tengan una vela puesta en el altar podrán “encenderla” desde sus celulares y, de esta manera, figurar entre todos los fans del mundo que estén alentando el equipo en tiempo real a través de geolocalización.

¿Cuándo se entrega la lista definitiva de la selección?

Todos los países participantes del Mundial de Qatar ya entregaron una lista preliminar de entre 35 y 55 futbolistas. Sin embargo, el lunes 14 de noviembre es la fecha límite para acortar esa lista a 26, cupo máximo de jugadores que tendrá cada selección para disputar la vigésima segunda edición del torneo más importante del mundo del fútbol a nivel selecciones.

En cuanto a la selección argentina, el DT Lionel Scaloni optó por incluir a 48 jugadores en la prelista, de los cuales muchos son juveniles y, casi con seguridad, no formarán parte del plantel. Por otro lado, hay algunos que aún pelean por un cupo y dependen no solo de su rendimiento en estas últimas semanas, sino también de las lesiones, factores imponderables que están afectando al armado del plantel no solo de la selección argentina, sino de todas las participantes de la cita ecuménica.

El técnico de Argentina Lionel Scaloni (izquierda) charla con sus colaboradores Walter Samuel y Pablo Aimar (de espalda), durante un entrenamiento, el 22 de septiembre de 2022, en Fort Laudardele. (AP Foto/Michael Laughlin)

Hay nombres y apellidos que ya tienen su lugar asegurado y solo no estarán en la Copa del Mundo si sufren algún contratiempo. Incluso, una vez cerrada la nómina, los combinados pueden reemplazar futbolistas con lesiones severas hasta 24 horas antes del debut. Teniendo en cuenta que la Argentina debuta el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita, tiene prórroga hasta el 21 a las 7.

La bombonera

El último duelo amistoso para la selección argentina previo a Qatar 2022 será el 16 de noviembre, menos de una semana antes del debut en el Mundial, frente al combinado de Emiratos Árabes Unidos comandado por el entrenador argentino Rodolfo Arruabarrena. El cotejo se disputará en Abu Dabi como parte de un acuerdo comercial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con su par del emirato. Teniendo en cuenta la proximidad del debut de Lionel Messi y sus compañeros en la gran cita, se especula con que el capitán solo dispute algunos minutos.

