El tarotista de Boca erró su pronóstico de Santos-Boca: "Puede fallar"

Walter Lavalle falló en su pronóstico con las cartas y se disculpó con los hinchas de Boca.

Walter Lavalle, el tarotista que venía de predecir correctamente los últimos resultados del Boca de Miguel Angel Russo no acertó en su pronóstico de cara a la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores y salió a pedir perdón y aseguró que ahora analizará cómo le irá al Xeneize en la final de la Copa Diego Maradona.

"La verdad no entiendo nada, mil disculpas, puede fallar. Hasta siempre gente, hice lo que pude", escribió Lavalle en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, recordó que había dicho que Boca llegaría a las semifinales "y después, a rezar". "No supe interpretar el mensaje de las cartas, seguramente me hablaban de otras cosas, bueno gracias por el aguante, voy a seguir, porque quien no se equivoca en la vida, a los jugadores deben reclamar", agregó.

Luego del 0-3 con el que el Santos accedió a la final frente al Palmeiras el próximo 30 de enero en el Maracaná, Lavalle se mostró muy crítico con algunos futbolistas, especialmente con el lateral colombiano, Frank Fabra: "No puede hacer eso perdiendo el partido, lo mío es predicción, pero los jugadores sin ganas, sin alma no hay predicción que valga".

Además, sostuvo que "era un partido para (Edwin) Cardona y que los cambios que decidió el entrenador "fueron un desastre".