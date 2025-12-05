Maple, Zayu y Clutch: estas son las mascotas del Mundial 2026

Gran parte del color que tendrá el Mundial Estados Unidos-Canadá- México 2026 lo aportarán las tres mascotas, una por cada país anfitrión, que serán protagonistas de la fiesta que se realizará entre el 11 de junio y 19 de julio del año próximo.

Hay una figura por cada nación: Maple por Canadá, Zayu por México y Clutch por Estados Unidos. “Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas“, expresó el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, el día de la presentación.

La primera mascota en la historia de las copas del Mundo fue el León Willie en Inglaterra 1966.

Las mascotas, una por una

La mascota de Canadá, Maple, es un alce y su nombre refiere a la hoja de arce, símbolo nacional. Es un arquero creativo y resiliente, amante del arte urbano y la música.

Las mascotas para el Mundial 2026 son un alce, un tigre y un águila

Para México será su tercera vez como organizador de un Mundial porque también recibió las ediciones de 1970, que ganó Brasil, y de 1986, cuando también festejó la Argentina. Ambas finales se disputaron en el estadio Azteca, que fue remodelado para 2026 y recibirá el partido inaugural.

En el caso de Estados Unidos, será anfitrión por segunda ocasión luego de 1994, cuando Brasil logró el tetracampeonato. En ese país se conocerá al campeón de la próxima Copa del Mundo: el MetLife Stadium de Nueva Jersey fue elegido para albergar la final. Canadá, por su parte, nunca fue sede de una cita ecuménica. 16 sedes recibirán partidos del campeonato y en cada una de ellas estará la mascota representativa de la nación anfitriona.

Todas las sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

Mercedes Benz Stadium - Atlanta: Es la cancha del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y de los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL). Tiene capacidad para 71.000 espectadores.

El Hard Rock Stadium de Miami será una de las sedes de la próxima Copa del Mundo, a realizarse en 2026 Shutterstock

MetLife Stadium - Nueva Jersey: Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Entran 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina.

México

Estadio Azteca - Ciudad de México: Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales.

Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales. Estadio Akron - Jalisco: Casa de Chivas de Guadalajara. Abrió sus puertas en 2010 con un diseño vanguardista que alude a la figura de un volcán. Entran 46.000 espectadores.

Casa de Chivas de Guadalajara. Abrió sus puertas en 2010 con un diseño vanguardista que alude a la figura de un volcán. Entran 46.000 espectadores. Estadio BBVA - Monterrey: Es el estadio de Rayados de Monterrey. Se inauguró en 2015 y tiene un aforo de 53.000 personas.

El BBVA Stadium de Monterrey, México, es una de las sedes más modernas de la Copa del Mundo 2026 @msl

Canadá