El técnico de Cabo Verde le regaló un banderín a Lionel Scaloni en la previa del partido

A solo segundos del inicio del partido por 16avos de final del Mundial 2026, el técnico de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, mejor conocido como “Bubista”, se acercó al banco de la selección argentina y le regaló un banderín a Lionel Scaloni. “Muchas gracias”, le expresó el técnino campeón del mundo.

El momento se dio a solo instantes de que el árbitro diera por comenzado el encuentro y se cerró con un abrazo entre ambos.

En declaraciones recientes, el líder de los caboverdianos había calificado a Scaloni como “uno de los mejores entrenadores del mundo”.

El regalo del DT de Cabo Verde a Scaloni

En la previa, el presidente de Cabo Verde, José María Neves, ya había anticipado que el equipo tenía intenciones de prepararle un regalo a Lionel Messi.

“Es uno de mis ídolos del fútbol, como de millones de personas en el mundo. Creo que es un gran jugador, lleno de talento, hace la diferencia en el campo. Me gusta mucho verlo jugar. Creo que por su camino, Messi merece una camiseta de Cabo Verde con el número 10 grabado”, manifestó, en diálogo con radio Mitre.

Sobre el desempeño del equio caboverdiano, Neves había expresado: “Estamos muy orgullosos con los Tiburones Azules en el Mundial. Nuestra clasificación ya es un gran logro. En esta Copa hemos enfrentado campeones. Primero España, después Uruguay. Y vamos a enfrentar a otro gran campeón, que es la Argentina. Y vamos a tratar de hacer lo mejor en el campo”.

José María Neves, presidente de Cabo Verde Ricardo Stuckert/PR

Neves también fue primer ministro de la pequeña nación insular situada a 600 kilómetros de la costa de África.

Se calcula que hoy viven unos 25.000 nativos y descendientes de Cabo Verde en la Argentina; se trata de una de las comunidades caboverdianas más antiguas de América Latina.

La mayoría se esparció en zonas portuarias como La Plata, Dock Sud o Ensenada, ya que en las islas trabajaban en el rubro marítimo y portuario.

La Argentina se enfrentaba este viernes con Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, por los deciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador de este partido se enfrentará con Egipto, que le ganó por penales a Australia y se clasificó a Octavos de Final.