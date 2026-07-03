Australia vs. Egipto, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 15 horas en el Dallas Stadium; todos los detalles del encuentro
Así es la pelota oficial del Mundial
Como ocurre desde hace décadas, la FIFA presentó una pelota especialmente diseñada para la Copa del Mundo. El balón combina innovación tecnológica con elementos visuales inspirados en los países anfitriones.
Además de utilizarse en todos los partidos oficiales, se convierte en una de las piezas más buscadas por coleccionistas e hinchas de todo el mundo.
Cómo es el nuevo formato del Mundial 2026
Por primera vez participan 48 selecciones nacionales. Los equipos están repartidos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno.
Clasifican a la fase eliminatoria los dos mejores de cada zona y también los ocho mejores terceros, lo que amplía significativamente las posibilidades de avanzar de ronda.
Cuántas Copas del Mundo se jugaron a lo largo de la historia
El Mundial de 2026 corresponde a la edición número 23 del torneo organizado por la FIFA. La primera Copa del Mundo se disputó en Uruguay en 1930 y desde entonces el certamen se convirtió en el evento futbolístico más importante del planeta.
A lo largo de casi un siglo, la competencia reunió a algunas de las mayores figuras de la historia del deporte y dejó momentos inolvidables para varias generaciones de hinchas.
Hora, TV y dónde ver online Australia vs. Egipto
El partido entre Australia y Egipto podrá verse EN VIVO por TyC Sports, DSports y Paramount+, desde las 15 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Australia vs. Egipto.
- 1
Thomas Tuchel encendió las alarmas para el duelo con México en el estadio Azteca: “Es imposible adaptarse”
- 2
La gambeta, en vías de extinción: Estados Unidos domina una estadística en el Mundial 2026 en la que la Argentina no figura
- 3
Si Argentina le gana a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?
- 4
Cabo Verde no se achica ante Argentina: el DT dijo que no piensan en otra cosa que intentar pasar de fase