El tenso ida y vuelta entre Ariel Senosiain y Grindetti por los incidentes en Independiente: “¿Qué reja había ayer?”

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, protagonizó un áspero intercambio con el periodista de TyC Sports, Ariel Senosiain, por los violentos incidentes ocurridos el miércoles por la noche en el partido contra la U de Chile. Desde Asunción, donde el dirigente viajó para defender a la institución ante la Conmebol, Grindetti desligó al club de la responsabilidad de los actos de violencia y culpó a la hinchada visitante. Sin embargo, ante esto, el periodista le señaló que no hubo preparación en el operativo de seguridad.

Grindetti viajó a la sede del organismo que rige el fútbol sudamericano para defender los intereses de su club e intentar que la sanción sea la menor posible. En medio de su llegada al aeropuerto, el dirigente conversó con un móvil de TyC Sports, donde tuvo un tenso ida y vuelta con Senosiain sobre los lamentables incidentes entre las hinchadas.

Se espera que la Conmebol sancione a ambos equipos por los incidentes (Captura: TyC Sports)

“Ustedes viajan en función, como dijo recién, de la defensa del hincha de Independiente. Y recién hablábamos nosotros, nos preguntábamos, ¿cómo puede ser que antes no se haya protegido al hincha de Independiente? ¿Cómo puede ser que, para empezar, no se haya generado un enrejado, una red?“, le preguntó Senosiain sobre la organización del operativo.

Grindetti lo interrumpió y destacó las acciones tomadas por Independiente en el partido. “Nosotros pusimos una tribuna completa a disposición de los visitantes. Esto fue consensuado en la comisión que se forma entre los dos clubes y Conmebol. La tribuna fue completa. Y te doy un detalle: en Chile, a nosotros no nos dieron una tribuna completa y había una reja de separación. Solamente una reja, de un metro y medio, dos, entre una hinchada y la otra. Nuestra hinchada fue impecable”, aseveró.

Ante la respuesta del presidente del Rojo, el periodista lanzó: “¿Pero qué reja había ayer? ¿qué tiene que ver si estaban abajo los hinchas? No importa la tribuna completa. La reja generalmente se pone para dividir a los hinchas en una misma tribuna". Ante el cuestionamiento, Grindetti explicó que los incidentes fueron responsabilidad de los hinchas visitantes.

“Nosotros preferimos darle una tribuna completa para que justamente no hubiera mezclas de hinchadas. Y realmente, ¿qué se puede hacer para prevenir que alguien vaya a un baño, saque los inodoros y se los tire en la cabeza a los que están abajo? Realmente no hay forma de prevenir ese tipo de vandalismo. Lo que venimos a defender son los derechos de Independiente", finalizó el dirigente. Acto seguido, interrumpió la nota, se disculpó y aseguró que tenía que irse porque lo estaban esperando para ir a la sede de la Conmebol.

Los incidentes demostraron que la violencia en el fútbol sigue muy vigente (AP Foto/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

Cronología de un escándalo: cómo fueron los incidentes entre Independiente y la U. de Chile

En el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile se produjeron graves incidentes de violencia que llevaron a la suspensión definitiva del encuentro, que estaba 1 a 1.

Los gravisimos incidentes en el partido entre Independiente y la U. de Chile

Los problemas comenzaron en el primer tiempo con la parcialidad visitante arrojando objetos pesados como pedazos de mampostería, palos, piedras y bombas de estruendo hacia una de las tribunas ubicadas en el córner de los hinchas locales. La situación fue escalando y al inicio del segundo tiempo, la barra brava de Independiente ingresó al sector visitante para atacar a los hinchas chilenos.

Esa emboscada dejó imágenes lamentables: golpizas, desnudamientos forzados, apuñalamientos y un incidente grave donde un hincha de Universidad de Chile cayó desde la tribuna.

Hubo numerosos heridos, algunos muy graves, y más de 100 detenidos. Los enfrentamientos dejaron daños severos en el estadio, incluyendo sanitarios y estructuras rotas. Ahora se aguarda cuál será la decisión de la Conmebol para sancionar a los equipos.