Qué dijeron Bullrich y Kicillof tras los incidentes de Independiente-U de Chile

Los graves incidentes durante el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile desataron un fuerte cruce político entre el gobierno nacional y la administración de la provincia de Buenos Aires. La jornada posterior a la violencia en el estadio de Avellaneda se centró en un fuerte intercambio de acusaciones sobre la responsabilidad del operativo entre Patricia Bullrich y Axel Kicillof.

¿Qué dijo Patricia Bullrich sobre los incidentes?

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, responsabilizó de forma directa al gobierno de Axel Kicillof. Calificó la gestión provincial como inútil y denunció que el operativo de seguridad presentó “fallas graves”. Según la funcionaria, la Policía Bonaerense recibió la orden de no intervenir antes del comienzo del partido. Esto derivó en un saldo de al menos 23 personas heridas, dos de ellas en grave estado.

La ministra de Seguridad nacional calificó de inútil a la gestión del gobernador Axel Kicillof

En su cuenta de la red social X, Bullrich afirmó: “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden”. La ministra también criticó la decisión de permitir el regreso del público visitante en el fútbol local. Consideró esta medida una acción propagandística y electoral del gobernador junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Bullrich agregó en su publicación: “Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien. Conviven con los barras y sus negocios. Recuperamos el orden una vez y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”.

El comunicado nacional calificó los hechos como una muestra de la "total incompetencia de la Aprevide" X

El mensaje concluyó con una crítica directa al mandatario provincial: “El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.

¿Cuál fue la respuesta de la provincia de Buenos Aires?

La réplica desde la administración bonaerense llegó a través de su ministro de Seguridad, Javier Alonso. “Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento“, aseguró Alonso en la red social X.

El ministro explicó también que la discusión sobre el regreso de las hinchadas visitantes corresponde únicamente a los torneos locales, no a las competencias internacionales como la Copa Sudamericana.

Javier Alonso aseguró que Bullrich "desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento" X

Alonso también deslindó responsabilidades sobre la seguridad dentro del estadio. Detalló que esta depende “solamente del organizador del partido”. De este modo, responsabilizó al Club Independiente y a la Conmebol. El ministro bonaerense finalizó su mensaje con una ironía dirigida a Bullrich: “Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”.

Qué dice el comunicado de Independiente

El Club Atlético Independiente emitió un comunicado oficial en el que condenó los hechos de violencia. La institución señaló directamente a los simpatizantes del equipo chileno como los iniciadores de los disturbios. “Según imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante”, afirmó el club.

Hinchas de Independiente invaden la tribuna donde estaban los simpatizantes chilenos.mp4

El texto detalló que los hinchas de Universidad de Chile destruyeron instalaciones sanitarias, usaron escombros como proyectiles y lanzaron pirotecnia hacia los socios locales. El comunicado también adoptó una postura autocrítica. Reconoció que “posteriormente, se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.