Quién es el hincha de Universidad de Chile que fue agredido y saltó al vacío en medio de los incidentes con Independiente

El hincha de Universidad de Chile que saltó al vacío durante los incidentes con Independiente se encuentra internado en estado grave en un hospital bonaerense. El hombre fue identificado como Gonzalo Felipe Alfaro Erazo, de 33 años, y residente de Villa Calera en Chile. Los videos muestran al hombre siendo amenazado por hinchas de Independiente, que lo obligaban a que “pida perdón” mientras sangraba y se encontraba herido. Otra grabación mostró cómo cayó de la tribuna.

El joven es uno de los dos heridos que se encuentran en grave estado tras los altercados que ocurrieron ayer por la noche en la cancha del Rojo en el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Alfaro sufrió heridas al caer desde la tribuna alta del estadio cuando un violento grupo de hinchas de Independiente se acercó para agredirlo.

Alfaro reside en Villa Calera y su padre es un conocido funcionario municipal de la comuna. Tiene tres hijas y en sus redes sociales compartía una gran cantidad de contenido sobre Universidad de Chile, club al que seguía desde su juventud.

Desnudos, ensangrentados y pidiendo perdón: el video de los hinchas chilenos grabado por la barra de Independiente

Ayer por la tarde Alfaro había compartido imágenes con sus amigos en las afueras del estadio Libertadores de América. Los videos de los enfrentamientos son impactantes. Alfaro, junto con otros hinchas del club chileno, se trepó al costado de la tribuna alta para escapar de quienes habían subido a agredirlos. Unos segundos después, se ve cómo cae en la oscuridad.

Otra grabación muestra el momento en el que Alfaro junto con otro hincha, es amenazado y golpeado por hinchas de Independiente. Allí se cubre la cara con las manos, con heridas en su rostro, y sangre cayendo por su cabeza.

“Pedí perdón, pedí perdón, dale”, lo amenazó uno de los agresores. “¿A quién tenemos que pedir perdón?“, preguntó Alfaro. Luego, continúan golpeándolos.

Un hincha de U. de Chile saltó al vacío

El hombre de 33 años fue trasladado rápidamente al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde ingresó con traumatismos craneoencefálicos graves, con fracturas y hundimiento. Permanece internado tras haber sido intervenido quirúrgicamente esta mañana.

El alcade de La Calera, Johnny Piraino Meneses, compartió un video lamentando lo ocurrido. “Lo que debió ser una jornada deportiva se ha transformado en una situación gravísima para un calerano. Lamentable la situación. Hoy está con riesgo vital y es hijo de un funcionario del departamento de Salud”, expresó.

Y sumó: “Como Municipalidad estamos haciendo contención, acompañando a la familia y vinculándonos con la embajada de Argentina para saber el estado de salud de este joven que necesita del apoyo de cada uno de ustedes”. También compartió una cuenta de ahorro para que la familia pueda viajar a Buenos Aires a acompañarlo en la hospitalización.

Gonzalo Alfaro

Conocidos de la víctima difundieron a través de redes sociales una cadena de oración por él. “Cadena de oración por Gonzalo Alfaro que en estos momentos se encuentra en cirugía con riesgo vital... vamos hermano, fuerza. Vos sos fuerte mi chan. De esta saldrás. Aguante tienes de sobra, de aquí te mandamos todas las buenas, mi compa”, escribieron.

Guillermo, uno de sus amigos, lamentó su situación en sus redes: “Ánimo amigo, me enteré hace poco que eras tú el afectado. Toda fortaleza para su familia y para usted. El debate a propósito de lo sucedido en Argentina es amplio, pero en este momento lo más importante y sensato es desear que todos mejoren y regresen pronto con sus familias”.