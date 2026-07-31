El video del momento exacto en el que les tiraron la bandera de Malvinas a los jugadores durante los festejos contra Inglaterra

El despliegue de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria de la selección nacional ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 se convirtió en el eje de una investigación disciplinaria por parte de la FIFA. El “incidente” ocurrió minutos después de que finalizara el encuentro en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, cuando un grupo de simpatizantes, que había sorteado los estrictos controles de seguridad, decidió lanzar hacia el campo de juego una sábana improvisada que contenía el mensaje político.

Lo Celso fue quien se encargó de levantar la bandera del piso tras ser arrojada desde la tribuna Rebecca Blackwell - AP

La confección de la tela fue artesanal, con una sábana de hotel y pintura negra, ante la prohibición expresa de la organización de ingresar con símbolos o consignas vinculadas a la guerra de 1982. Pese a que los agentes del FBI y las fuerzas locales habían sustraído banderas similares en los puestos de control, un puñado de personas logró filtrar el objeto. Al observar que la seguridad interna impedía exhibir la tela en las gradas, los hinchas optaron por arrojarla al césped, donde fue levantada por los futbolistas Giovani Lo Celso, Cuti Romero y Lisandro Martínez, quienes posaron con ella ante las cámaras.

Este accionar ahora es analizado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA bajo el artículo 13 del Código Disciplinario, que prohíbe servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas a la competencia. La FIFA había clasificado previamente el tema como un símbolo político sensible, por lo que intensificaron los operativos de seguridad para evitar provocaciones. Sin embargo, los jugadores optaron por hacer pública la bandera. Tras el partido, Leandro Paredes ratificó su postura al señalar: “Siempre serán argentinas. Somos conscientes de que es una parte triste de nuestra historia y duele. Jugábamos por todo nuestro pueblo y lo hicimos de la mejor manera”. En la misma línea, Lautaro Martínez afirmó que, aunque intentaron enfocarse en el juego, para el plantel “no era un partido más”.

Leandro Paredes habló sobre las Malvinas y dejó un mensaje emotivo

El reglamento de la International Football Association Board es claro al prohibir lemas o declaraciones políticas en el equipamiento o celebraciones. Por su parte, la FIFA contempla sanciones que van desde multas económicas hasta medidas más severas si se considera que hubo una falta grave de conducta. El organismo confirmó recientemente la apertura de expedientes no solo por este hecho, sino también por diversos incidentes registrados durante el torneo, lo que incluye conductas antideportivas y agresiones en la final contra España. La AFA, junto a Paredes, Molina, Almada y Ayala, deberá presentar sus descargos ante la comisión para determinar si existen infracciones al orden y la seguridad o a los principios del juego limpio, antes de que se comuniquen eventuales penalizaciones definitivas.