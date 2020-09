Lionel Messi festeja uno de los goles que le dio la clasificación al seleccionado argentino al Mundial de Rusia 2018.

La conferencia virtual entre los diez países de la Conmebol y el presidente de la FIFA,Gianni Infantino, dejó dos conclusiones: por un lado, se mantiene la fecha de inicio de las eliminatorias, prevista para octubre. Por el otro, el órgano rector del fútbol mundial se encargará de gestionar ante los gobiernos europeos que los jugadores que viajen a Sudamérica para representar a sus países no deban hacer cuarentenas de más de cinco días al regresar. Así, los clubes del Viejo Continente no tendrían excusas para no ceder a sus futbolistas.

Conmebol y FIFA acordaron volver a verse las caras virtuales en 48 horas, el plazo en el que Infantino deberá mostrar los avances de su gestión. "Están todas las condiciones dadas, con las burbujas sanitarias usadas en la Libertadores, para que las Eliminatorias se disputen a partir de octubre, como estaban previstas", esgrimió la Conmebol durante la reunión. "Se le explicó que con mayor o menor grado de éxito en esta parte del mundo se hizo un trabajo para que el fútbol pudiera volver", contó desde Luque, donde está emplazado el edificio de la Conmebol, un dirigente del fútbol sudamericano.

Infantino se comprometió a hacer la gestión pertinente. El Mundial, en última instancia, es competencia de la FIFA. La entidad madre del fútbol sólo puede intervenir en los calendarios o en los sistemas de disputa a pedido de las asociaciones continentales o los países miembro. Eso fue exactamente lo que pasó ayer: al menos 6 de los 10 países sudamericanos (Argentina entre ellos) reclamaron que los clubes europeos se comprometieran a respetar el reglamento y aseguraran la cesión de los futbolistas para los partidos de octubre. En la sesión de lunes se había resuelto pedirle la reunión a FIFA para que consiguiera esas garantías, algo para lo que Infantino hoy pidió dos días.

En Conmebol no hay unanimidad sobre si hay que jugar en octubre o postergar la doble fecha de inicio. Es cierto que Sudamérica atrasó ya dos veces el comienzo de su torneo clasificatorio para Qatar 2022. De marzo a septiembre y de septiembre para octubre. Ahora, entienden en Paraguay, deberá ser la FIFA la que explique por qué se vuelven a correr en el calendario. "Están marcadas para comenzar en octubre. FIFA no hizo su trabajo y ahora está contra reloj", contó otra fuente de la entidad sudamericana.

Una eventual tercera postergación implicaría modificar de alguna manera el calendario. La más sencilla sería pedir que los futbolistas del exterior se quedaran un día más en los países sudamericanos y así poder jugar tres partidos por cada ventana FIFA. Esto podría darse a partir de noviembre. Otro escenario, en caso de que desde Suiza manden las eliminatorias a 2021, es el que ocurrió en Concacaf, la confederación de América Central, del Norte y del Caribe. Allí, directamente, se modificó el formato del torneo. "Ni se habla de eso", aseguran en Conmebol. Nadie quiere saber nada porque pasar a un formato en el que los diez equipos se dividan en dos grupos de cinco implicaría jugar menos partidos. Y menos partidos implican menos dinero.