El drama de Emiliano Pinsón en medio de su tratamiento contra el Parkinson: por qué no puede volver al país

Emiliano Pinsón se encuentra en España por un tratamiento contra el Parkinson, una enfermedad degenerativa que lo obligó a modificar hábitos de su vida. Desde su llegada al continente europeo, el periodista, vía Instagram, se encarga de contar cómo son los pasos a seguir de un plan médico que debe cumplir a rajatabla hasta julio del 2026.

Sin embargo, en las últimas horas, Pinsón recibió el aval médico para tomarse unos días de vacaciones y así viajar a la Argentina para reencontrarse con sus seres queridos en las Fiestas. Sin embargo, unos trámites burocráticos impiden su deseo.

Emiliano Pinsón espera el visto bueno de las autoridades españolas para volver al país Tomás Morrison

“Sigo haciendo el tratamiento. El martes tengo la última sesión del año y me permitieron unos días de vacaciones, con algunas restricciones, para poder viajar a Buenos Aires. No sé cuándo voy a llegar. Todavía no tengo el pasaje, pero probablemente el viernes esté por allá. El problema es que no tengo el papel de salida”, subrayó Pinsón en un video que publicó en sus redes sociales.

Sin esta autorización, el periodista no podrá salir de España, lo que complejiza el operativo de retorno a su nación de origen. “Presentamos el papel con Joaquín -su hijo- en agosto de este año y todavía no salió. Burocracia a tope acá en España. Tengo todo en regla y estoy en un limbo judicial, el Ministerio se tiene que decidir y no lo hizo. Está todo en trámite, en el aire, pero la idea es volver y luego terminar todo acá”, deslizó sobre el tratamiento que está llevando a cabo en Pamplona.

Joaquín, hijo del periodista, se encarga de los trámites burocráticos para que su padre pueda retornar a la Argentina Gentileza Emiliano Pinsón

A pesar de los constantes viajes de sus tres hijos Joaquín, Victoria y Valentín, Pinsón aclaró que la distancia con sus seres queridos dificultan el día a día. “En este tiempo entendí, más que nunca, el valor del afecto, del abrazo. Conocí gente de primera acá que me ayudó, que me acercó con otra gente, eso es único e irrepetible, pero lo que vale el abrazo de alguien cercano a vos... es como un combustible”, retrató ante las cámaras, a la espera de la autorización para poder sacar un pasaje y volver al país unos días para pasar las Fiestas.

Meses atrás, en una entrevista con LA NACION, Pinsón explicó en qué consiste el tratamiento médico ideado especialmente para las personas con este tipo de trastorno.

"Es el partido que quería jugar desde octubre y ya lo empecé", expresó Emiliano Pinsón en un posteo de Instagram

“El tratamiento me da un poco de incertidumbre, pero a la vez mucha libertad. No estoy todo el día en la clínica y los análisis son mensuales. Cada vez que tomo un remedio o como algo tengo que avisar por un celular a los médicos. Al principio parece que estás de vacaciones, pero después te agarran, te tocan, te inyectan, te sacan sangre, te hacen tomografías y resonancias magnéticas“, indicó sobre el procedimiento y la supervisión de los profesionales.

El padecimiento de la enfermedad, la resiliencia para salir adelante y otras situaciones más íntimas fueron retratadas en un libro de su autoría llamado Toda la vida es ahora, el cual fue lanzado en el mes de agosto y cuenta con el prólogo de Eduardo Sacheri. "No estaba decidido a contar todo. Me faltaba algo para decidirme y ahí influyeron mis hijos", aclaró sobre la injerencia directa de sus seres queridos que le dieron el aventón final para que se anime a manifestar sus sentimientos en una obra literaria.