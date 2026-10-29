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Carlos Tevez confirmó que Messi y Riquelme estarán en su despedida en La Bombonera
El exjugador argentino participó del ciclo de entrevistas que conduce Rio Ferdinand, su antiguo compañero en Manchester United
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Carlos Tevez protagonizó una charla distendida junto a Rio Ferdinand en el ciclo Rio Ferdinand Presents. El encuentro permitió repasar diversos momentos de su trayectoria profesional y contó con una particular mención sobre su dominio del idioma extranjero. Al respecto, el exdefensor inglés elogió el avance del Apache en su comunicación verbal respecto a la época en que ambos compartían el vestuario de los Diablos Rojos: “Tu inglés está mejor ahora”. Como si fuera poco, Tevez eligió el espacio para tirar una bomba: en su despedida en La Bombonera estarán Juan Román Riquelme y... Lionel Messi.
Ferdinand remarcó que el argentino nunca hablaba en lengua inglesa durante los entrenamientos o las conferencias de prensa. Tevez respondió con humor a este señalamiento y admitió una mejora notable en su soltura al hablar: “Sí... ¡Mejor!“. El exjugador expresó que ahora posee una mayor capacidad para expresarse tras su retiro de la actividad profesional, según se observó en uno de los videos publicados por Ferdinand.
La entrevista sirvió como marco para un desafío viral, ya que el presentador propuso un juego donde debía mantener silencio absoluto hasta escuchar el nombre de un tridente ofensivo superior al que conformaron el propio Tevez, Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo durante la temporada 2007-08 en el Manchester United. Ferdinand mencionó diversos ataques legendarios, como a la “BBC” del Real Madrid, al trío de Kaká, Shevchenko y Crespo en Milan, al Arsenal de los Invencibles y a la ofensiva del Liverpool integrada por Mané, Salah y Firmino. También citó combinaciones encabezadas por Lionel Messi junto a figuras como Eto’o, Ronaldinho, Henry o Ibrahimović.
Ante cada mención, el exjugador de Boca Juniors mantuvo el gesto serio y no emitió respuesta. Solo rompió su mutismo al escuchar a la “MSN” compuesta por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar del Barcelona. Tevez reconoció la calidad de dicho conjunto y justificó su elección al mencionar que los tres futbolistas permanecieron más tiempo juntos en el campo de juego. El argentino admitió que, si su formación en el Manchester United hubiese tenido mayor duración, quizás el resultado de la comparativa sería distinto.
La conversación también abordó la próxima despedida del Apache del fútbol: el evento sucederá el 20 de diciembre en el estadio de Boca Juniors. Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme dirán presente durante la jornada. El exentrenador de Rosario Central, Independiente y Talleres extendió la invitación a su excompañero inglés, ante lo que Ferdinand mostró entusiasmo por la noticia. Recordó con admiración un duelo frente a la selección argentina donde compartió el campo con Riquelme.
El exdefensor reveló a Tevez su deseo de obtener una camiseta firmada por el actual dirigente de Boca. El Apache organizó un partido donde se enfrentarán un equipo de sus amigos y el plantel de Boca campeón del mundo en 2003 frente a una selección de figuras internacionales. La presencia de Cristiano Ronaldo aún permanece bajo expectativa, aunque el organizador planea invitar al portugués de manera personal.
Este encuentro pretende cerrar una etapa dorada para el delantero argentino, quien desde su retiro oficial se enfocó en proyectos vinculados al pádel y en su formación profesional como director técnico. La fiesta en La Bombonera busca convocar al público xeneize y a figuras de talla mundial en una celebración única para “el jugador del pueblo”.
Entrevista completa
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