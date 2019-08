Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2019 • 00:10

CÓRDOBA.- Son diez gimnasios distribuidos en barrios vulnerables de la ciudad de Córdoba y un número igual en el interior; cada día cientos de chicos de diferentes segmentos sociales, con distintos atributos y problemas pasan por ahí a entrenar. Los convocan un ring, guantes, bolsas, protectores y un grupo de profesores y entrenadores que, muchas veces, se convierten en padres sustitutos. Ir a la escuela es condición para poder asistir; en algunos lugares les dan merienda y los ayudan a contar con la ropa que necesitan.

Mas de veinte gimnasios en la ciudad y en el interior de Córdoba, albergan a chicos de la calle que practican boxeo Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Aunque el objetivo no es formar profesionales, salieron algunos y también campeones como Leonela Sánchez, la cordobesa que se convirtió en la primera boxeadora que ganó una medalla de oro en un Juego Panamericano (hace unas semanas en Lima) o Alan Luques, hace dos años campeón sudamericano en 57 kilos.

"Fomando en el ring" nació hace una década como una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Social provincial y de la Agencia Córdoba Deportes; la impulsó Virgilio "Pato" Arauz, un entrenador que lleva 45 años "en el rincón". Aunque ahora el programa se llama "Formando en el deporte", todavía no se incorporaron otras disciplinas.

Florencia Merlo, integrante de la Seleccion Cordobesa de Boxeo durante jornada de entrenamiento Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

"Los chicos de los sectores más pobres o juegan al fútbol o 'pelean' en la calle -cuenta Arauz a LA NACION-, para los que eligen la pelota hay muchas opciones armadas, por eso propusimos el ring. Arrancamos con siete chicos y sin ninguna seguridad de cómo nos iría; al poco tiempo eran más de cien. Ahora, por cada gimnasio pasan unos 50 por día; la experiencia nos pone muy contento".

Alumnos del programa Formando en el Deporte, junto al coordinador Virgilio Pato Arauz y el profesor Gabriel Tato Cordoba, en el Gimnasio de la Asociacion de Tecnicos de Boxeo Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

El primer lugar fue un tinglado desvencijado en barrio General Bustos, detrás de un gimnasio. Lo remodelaron y hoy tiene hasta un departamento chico para que los profesionales (todos tienen otros trabajos) puedan dormir un rato o quedarse sino tienen un lugar mejor. Las puertas están abiertas para todos, a partir de los 12 años; hay mamás y papás que van con algunos más chicos que los esperan jugando mientras ellos entrenan.

"Terminé el secundario por 'el viejo', me obligó a estudiar para seguir viniendo", dice Luques. "El viejo" es Araus, así le dicen todos en los alrededores del ring. Luques tenía 15 años cuando llegó y había decidido "cambiar el cole por el boxeo. A mi vieja le dolió, se puso triste, pero respetó mi decisión. Yo le decía que quería hacer las cosas bien en el deporte".

Como había "muchos Alan" que iban a entrenar, en 2011 Arauz armó un "aula puente" en el gimnasio. Una mesa de pin pon y ocho sillas. Una tutora, Cecilia Federico, les daba clases y después rendían; el esquema fue aceptado por el Ministerio de Educación. Como cada vez eran más el espacio se mudó a una casa cerca del lugar, a donde llegaron a ser 130. Desde hace un tiempo funciona en el estadio Mario Kempes, pero los entrenadores creen que sería mejor que se descentralice porque los chicos no van; muchos no tienen ni para el boleto de colectivo.

Chicos que participan del programa Formando en el Deporte, durante sus rutinas de entrenamiento Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

CAMBIO DE VIDA

"Teníamos clase cuatro horas y llegaba el almuerzo -repasa Luque-. En dos años terminé el secundario y como yo, un montón. Era divertido, había de todo pero nos llevábamos bien. Esto nos cambió la vida a un montón".

Son las siete de la tarde y el día está frío. Hay unos 40 jóvenes haciendo gimnasia a las órdenes de Ana Pérez; en media hora hay recambio de grupo. Se saludan, bromean y se dan consejo para el pesaje que habrá el viernes. "Todos" advierte Gabriel "Tato" Córdoba uno de los entrenadores del programa. Controla cada "guanteo" desde arriba del ring, les da indicaciones.

"Nos cuida", define Florencia Merlo, 24 años, integrante de la Selección de Córdoba. Como profesional, hace doble turno y en el medio trabaja en una heladería. "Vivo en la otra punta, pero acá están 'el viejo' y Tato", repite.

"El Negro" es un conocido de todos, no porque hayan compartido con él sino porque conocen su historia. Se sumó al gimnasio cuando era parte de un programa para dejar las drogas. Los profes relatan que la primera vez que entró empezó a pegarle a la bolsa "a mano limpia". Decía que era lo que "siempre" había querido.

Empezó a asistir y a las semanas le contó a Arauz que "nadie creía" en él. Como no tenía un peso, "el viejo" le propuso un trato: darle dos pasajes de colectivo por día; para ir y volver. "Nunca faltó. Cumplió siempre, meses y meses. Los padres estaban asombrados. Al tiempo dijo que si tuviera una bici, la usaría para venir al entrenamiento. La conseguimos; una hora de la casa acá. Era feliz".

El coordinador del programa Formando en el Deporte Virgilio Arauz (izq) y el profesor Gabriel Cordoba, en el Gimnasio de la Asociación de Técnicos de Boxeo de Cordoba Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

"El Negro" terminó la escuela en el aula puente (80 chicos se recibieron durante la experiencia) y decidió seguir estudiando. Le gustaba Derecho, pero como estaba convencido de que el deporte lo había "salvado" hizo el profesorado de Educación Física y un instructorado en Natación. Trabaja, sigue en contacto con todos y se alegra de que, a algunos, les sirva para ver que "se puede salir".

SALIR DE LA CALLE

La difusión de la historia de las hermanas Sánchez, tanto de la ganadora del Oro como de su hermana Dyana, hace que muchos se acerquen al gimnasio de la avenida Alem en barrio Geral Bustos a preguntar. Las chicas tienen una historia dura, durante años durmieron sobre cartones en casas usurpadas y sufrieron con un padre violento.

"Tenemos chicos judicializados, chicas de una residencia, algunos que intentan salir de la droga, otros que no tienen para comer, pero todos tienen la posibilidad de estar, de compartir con otros, de conversar", describe Arauz.

Mas de veinte gimnasios en la ciudad y en el interior de Córdoba, albergan a chicos de la calle que practican boxeo Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

En Colonia Lola (un barrio periférico de Córdoba), por el esfuerzo unido de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, dos veces por semana reparten sándwiches de milanesa, jugo y fruta. Todos los profesores están muy comprometidos; la mayoría no sólo trabaja sin sueldo sino que organizan actividades en otros gimnasios para recolectar ropa y zapatillas. "No quieren que nadie deje de venir porque no tiene un pantalón", reconoce Arauz.

Para seguir formando gente la Asociación Civil Entrenadores de Boxeo de Córdoba tiene un curso reconocido por la Federación Argentina de Boxeo y lo dicta tanto en la capital como en el interior provincial. Muchos de sus egresados colaboran con el programa.

Los que practican coinciden en que el boxeo los "ordenó". "Terminas tan cansado que te acostas temprano; no querés joder más. Yo no tomaba alcohol ni me drogaba, pero veo cómo varios van cambiando", apunta Luque.

Mas de veinte gimnasios en la ciudad y en el interior de Córdoba, albergan a chicos de la calle que practican boxeo Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

En la ronda que se armó en el gimnasio, todos dicen que hacer guantes no incita a la violencia, que -por el contrario- les enseña a ser respetuosos, a seguir las reglas. "Todos se cuidan porque saben que no toleramos malos comportamientos; si no se cumple lo pauta, no se puede seguir", aporta Córdoba.

"Hay dos opciones -subraya Arauz-. O abrimos más gimnasios que fomenten el deporte social en los barrios periféricos o ampliamos los institutos para menores. Hay que hacer un trabajo con todas las áreas de Gobierno y destinar recursos porque son para que haya mejores vidas".