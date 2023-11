escuchar

Antes del inicio del partido entre Boca Juniors y Fluminense por la Copa Libertadores, se realizó un show previo en el que Yerba Brava cantó e hizo saltar a todos los Xeneizes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Sin embargo, quien no se quedó muy conforme fue Pablo Lescano y lo hizo saber a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Desde su cuenta oficial de la red social, donde tiene 917.700 seguidores, el líder de Damas Gratis ironizó con la actuación de su banda rival dentro del mundo de la cumbia villera. “Ven porque hay que tocar en vivo, tengo un amigo que cobra más barato”, escribió junto al video en donde se ve al grupo cantando en el estadio brasileño.

Minutos más tarde, el artista publicó otro mensaje en donde se ve una parte de un capítulo del Chavo del ocho, la icónica serie de televisión mexicana, en la que parte de sus protagonistas realizan un concierto casero con utensilios de cocina. “Vergüenza ajena”, sentenció.

Al ver el mensaje de su ídolo, varios usuarios apoyaron sus dichos. “jajajajajaj se regalaron los muchachos de Yerba Brava, una falta de respeto al monito”; “Vos tenías que estar ahí campeón”; “Si no está Damas Gratis no hay fiesta”; “Qué ratones cómo no van a contratar al más grande de la cumbia argentina”; “Está de sobra decir quién es el más grande de la cumbia argentina”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Pero lo que más llamó la atención fue la contundente respuesta de Pablito a uno de sus fanáticos. “¿La quiere toda para usted? ¿Y los códigos entre colegas?”, le dijo uno y él le contestó: “Colegas míos no son, yo toco en vivo. Se llama dignidad”.

El 21 de octubre, Lescano publicó un tuit en el que mencionó los motivos por los que no participaría de la previa del partido del torneo anual internacional oficial de fútbol organizado. Que él no iba a participar de un show sin cantar en vivo. “Lo único que digo es que con mi grupo DAMAS GRATIS tocamos en vivo. Si quieren una pista corte Playback que convoquen otro género musical, esto es cumbia”, lanzó.

Además de la presentación de Yerba Brava, en representación a Boca Juniors, el show de la CONMEBOL Libertadores contó con 30 músicos de la orquesta de Cámara da Rocinha y 60 percusionistas de la escuela de samba Portela, performances de bailarines y el cantante Ferrugem que hizo su homenaje a Fluminense.