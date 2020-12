Martín Demichellis y Evangelina Anderson celebraron en las redes su 13° aniversario Crédito: Instagram @evangelinaanderson

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 19:19

La modelo y bailarina Evangelina Anderson recordó en su cuenta de Instagram su primera foto con su actual marido y entrenador de las divisiones juveniles del Bayern Múnich, Martín Demichelis.

Evangelina Anderson publicó fotos y videos rememorando además su boda hace 13 años y deseó estar con el ex jugador de River y el seleccionado argentino "13 vidas más".

La foto de ambos besándose está acompañada por el sentido mensaje de la modelo: "E´sta es nuestra primera foto juntos. 13 an~os atra´s, quien diri´a que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero. Ese chico que ven en ésta foto, se convirtio´ no so´lo en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papa´ de mis hijos, e´l, quien mejor me mira, quien mejor me abraza... Te quiero por lo menos, en 13 vidas ma´s.".

Además, Anderson publicó un video de ambos bailando durante su fiesta de casamiento, que se aproxima al millón de reproducciones. "Con lo inmensa que es la vida, ¡que suerte que se eligieran nuestros besos...?? felices 13 años Demi!", agregó ella.