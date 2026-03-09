La agenda de la TV del martes: vuelve el torneo Apertura, los octavos de la Champions League e Indian Wells
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 10 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 19.45 Independiente vs. Unión. TNT Sports
- 19.45 Tigre vs. Vélez. ESPN Premium
- 22 Newell’s vs. Platense. TNT Sports
- 22 Sarmiento vs. Racing. ESPN Premium
Champions League
- 14.45 Galatasaray vs. Liverpool. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports
- 17 Atalanta vs. Bayern Múnich. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 2
- 17 Atlético de Madrid vs. Tottenham. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
- 17 Newcastle vs. Barcelona. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports
Copa Libertadores
- 21 Botafogo vs. Barcelona (E). La tercera rueda, partido de vuelta. Fox Sports
Championship
- 17 Stoke City vs. Ipswich Town. Disney+
TENIS
Indian Wells
- 15 Los octavos de final, con Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka y Alexander Zverev vs. Frances Tiafoe. ESPN 3 y Disney+
- 20.30 Learner Tien vs. Alejandro Davidovich Fokina y Joao Fonseca vs. Jannik Sinner. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21 Ferro vs. Racing (CH). DSports (1611)
