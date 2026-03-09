LA NACION

La agenda de la TV del martes: vuelve el torneo Apertura, los octavos de la Champions League e Indian Wells

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Atlético de Madrid recibe a Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions
Atlético de Madrid recibe a Tottenham en la ida de los octavos de final de la ChampionsJuan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 10 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 19.45 Independiente vs. Unión. TNT Sports
  • 19.45 Tigre vs. Vélez. ESPN Premium
  • 22 Newell’s vs. Platense. TNT Sports
  • 22 Sarmiento vs. Racing. ESPN Premium
Independiente recibe a Unión por el Apertura
Independiente recibe a Unión por el AperturaFACUNDO MORALES/ Fotobaires

Champions League

  • 14.45 Galatasaray vs. Liverpool. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports
  • 17 Atalanta vs. Bayern Múnich. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 2
  • 17 Atlético de Madrid vs. Tottenham. Los octavos de final, partido de ida. ESPN
  • 17 Newcastle vs. Barcelona. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports
El Liverpool de Alexis Mac Allister visita a Galatasaray
El Liverpool de Alexis Mac Allister visita a GalatasarayPAUL ELLIS - AFP

Copa Libertadores

  • 21 Botafogo vs. Barcelona (E). La tercera rueda, partido de vuelta. Fox Sports

Championship

  • 17 Stoke City vs. Ipswich Town. Disney+

TENIS

Indian Wells

  • 15 Los octavos de final, con Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka y Alexander Zverev vs. Frances Tiafoe. ESPN 3 y Disney+
  • 20.30 Learner Tien vs. Alejandro Davidovich Fokina y Joao Fonseca vs. Jannik Sinner. ESPN 2 y Disney+
Jannik Sinner se mide ante Joao Fonseca
Jannik Sinner se mide ante Joao FonsecaIZHAR KHAN - AFP

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21 Ferro vs. Racing (CH). DSports (1611)
