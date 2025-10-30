Encuestas de River 2025: quién gana de Di Carlo, Kiper, Trillo, Belli y Lunati

River Plate llevará a cabo este sábado elecciones en el estadio Monumental para renovar autoridades de la Comisión Directiva con cinco candidatos a ocupar el cargo de presidente que ostenta Jorge Brito y que no puede renovar, tal establece el Estatuto reformado en 2023.

La nómina oficialista la encabeza Stéfano Di Carlo, secretario general del club en funciones y, según las encuestas, principal candidato a quedarse en el sillón con un 50% de intención de voto. El mal presente futbolístico del equipo dirigido por Marcelo Gallardo hizo que, luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, cayera un 10%, pero a priori no está en discusión su triunfo.

Stéfano Di Carlo es el candidato del oficialismo a ser el próximo presidente de River

La oposición tiene cuatro representantes y cada uno de ellos se ilusiona con quitarle el poder a la gestión que comenzó en 2013 con Rodolfo D’Onofrio y continúa Brito, aunque están muy lejos en los números. Carlos Trillo se ubica segundo, de acuerdo a los sondeos, con un 14% y tiene muy cerca a Luis Belli con 12%. El ex-árbitro Pablo Lunati ostenta un 10% y Daniel Kiper. 8%. Una minoría, el 6%, no tiene definida su elección.

En los comicios también se elegirán tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 suplentes. Además, se designarán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes.

Los candidatos a presidente de River, en las encuestas

Stéfano Di Carlo - Lista 2 - Frente Filosofía River: 50%

- Lista 2 - Frente Filosofía River: 50% Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos: 14%.

- Lista 4 - Frente River Somos Todos: 14%. Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero: 12%

- Lista 1 - Frente River Primero: 12% Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River: 10%.

- Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River: 10%. Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social: 8%.

Luis Belli está tercero en las encuestas para ser el próximo presidente de River Instagram @riverplate

El proceso se llevará a cabo desde las 10 y hasta las 20 en la sede del barrio porteño de Núñez. Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día. En el sitio del club se puede consultar el padrón.

Por primera vez en la historia en River, se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la deposita en la urna correspondiente.

Para consultar el padrón de las elecciones presidenciales de River, se debe ingresar al sitio web del club River Plate

Todos los presidentes de River en la historia