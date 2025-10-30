Partidos de la selección argentina Sub 17 en el Mundial Qatar 2025

El primer Mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con 48 seleccionados será el Sub 17 masculino, que se desarrollará entre el 3 y 27 de noviembre en Qatar, y uno de los participantes será el equipo argentino con la ilusión ser protagonista como lo fue la categoría Sub 20 en Chile 2025.

El conjunto dirigido por Diego Placente conforma la zona D junto a Bélgica, Túnez y Fiji. Debutará ante los europes, luego enfrentará a los africanos y, por último, a los oceánicos. En caso de ubicarse entre los dos primeros o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, avanzará a los 16avos de final.

Fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo D

Vs. Bélgica - Lunes 3 de noviembre a las 11.45 en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone.

Vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha número 5 del complejo Aspire Zone.

Vs. Fiji - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha número 3 del complejo Aspire Zone.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las mejores actuaciones de la Argentina fueron el tercero puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.

Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 17

Arqueros

José Castelau (Real Madrid)

Juan Manuel Centurión (Independiente)

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores

Fernando Closter (Independiente)

Thiago Yañez (Argentinos Juniors)

Simón Escobar (Vélez)

Matías Satas (Boca)

Mateo Martínez (Racing)

Santiago Silvera (Argentinos Juniors)

Misael Zalazar (Talleres)

Mediocampistas

Alejandro Tello (Racing)

Santiago Espíndola (River)

Felipe Pujol (Vélez)

Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros

Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)

Felipe Esquivel (River)

Thomas De Martis (Lanús)

Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)