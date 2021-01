Enrique Macaya Márquez cuestionó la posesión de River: "¿Para qué sirve?" Crédito: Alejandro Pagni Pool Agencias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 10:57

El periodista Enrique Macaya Márquez analizó el superclásico en el programa Aquí está el fútbol, de El Nueve, y cuestionó el desempeño futbolístico de Boca Juniors y de River Plate pese a haber brindado "un buen espectáculo".

"¿Cuál es el fútbol que tenemos que entregar? ¿Ese que entusiasmó a la gente con un empate con goles, con un partido accidentado, con jugadores expulsados? Aquellos momentos de aburrimiento que tuvo el desarrollo del partido, ¿en qué había que pensar? ¿Aquí está el fútbol verdaderamente?", dijo Macaya, en un paralelismo con el nombre del programa que conduce los domingos por la noche.

En ese sentido, el comentarista se preguntó: "¿River, jugó bien en defensa? ¿Cuántos fueron los defensores de River que realmente jugaron bien? ¿River, jugó bien en el mediocampo? ¿River, jugó bien en ataque? ¿Cómo jugó Boca en defensa? ¿Boca, jugó bien en ataque? Salvo algunas individualidades que tuvieron realmente mucho peso, el caso de Wanchope (Ábila) y (Sebastián) Villa en Boca, y el caso de algunos mediocampistas en River".

Luego, el periodista de 86 años consideró que River "no puede prescindir" de "determinados jugadores" como Nicolás de la Cruz que "no apareció" en el partido, siempre desde la visión de Macaya Márquez.

En otro orden, el ex conductor de Fútbol de Primera se refirió a la posesión del balón por parte del millonario: "Un River que tuvo un 70/30 en favor de la defensa de la pelota. Entonces, ahí te surge la otra pregunta: ¿para qué sirve? Si yo tengo tanto tiempo la pelota, y no sé utilizarla, no sirve para nada. Es decir, termina siendo un juego aburrido de un pibe rico que se compró el balero y los otros lo miran como la emboca hasta que se aburre y lo tira a cualquier lado".

Por otra parte, el analista consideró que a Boca le queda "mejor sabor" con la igualdad, ya que fue quien hizo el último gol. Al respecto, se mostró crítico con la postura del equipo de Marcelo Gallardo por darle la oportunidad a su rival de contratacar, vía a través de la cual llegaría el tanto del empate de Sebastián Villa.

Boca y River igualaron 2 a 2 Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Finalmente, el cronista indicó que el entrenador de River, Marcelo Gallardo, fue el "culpable" de poner a Javier Pinola como número tres, a quien le adjudicó responsabilidad en el primer gol de Boca: "Tenés que estar habituado a cómo se juega en ese lugar. Obsérvese que Pinola está como un espectador de privilegio en el primer gol de Wanchope. Él no llega a cerrar, pero no intenta llegar a cerrar. (...) Le faltó relevo", concluyó.