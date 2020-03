El ex compañero de Diego Maradona, Hugo Perotti, dijo que la idolatría de Maradona "Sobrepasa cualquier barrera de lo humano, de lo normal. Y creo que paga las consecuencias de todo eso". Crédito: captura tv

10 de marzo de 2020 • 15:09

Aún quedan los ecos del homenaje de Boca a Diego Maradona que tuvo lugar este sábado en la Bombonera, del cual participaron Miguel Brindisi y Hugo Perotti , ambos compañeros del Pelusa en el título que lograron en el año 81'. Éste último fue invitado al programa Superfútbol , de TyC Sports, este martes al mediodía.

"Me pareció muy bueno en todo aspecto ", dijo sobre el reconocimiento de Boca al ex Napoli en el estadio Alberto J. Armando. "Y después, estar con él, ver la gente, el estadio cómo estaba, y que se corone con con el gol de Tevez... creo que fue la noche ideal para los que somos del club de toda la vida ".

Luego, reveló algunos fragmentos de su diálogo con el Diez: "Me tocó la cara y me preguntó: ¿cómo estás? Porque sabía que yo estuve enfermo el año pasado. Le dije ' estoy bien, disfrutalo vos, pasala bien, esto es tuyo, disfrutalo ahora que podés '".

Sobre el fenómeno Maradona, el Mono explicó: " Lo ves por la calle y tenés 200 personas atrás . Pueden venir Michael Jordan, Schumacher, quien venga, y va a estar Diego. El Papa paró una misa de 350.000 personas para hablar con él. Yo lo vi, no me lo contó nadie ".

"Es difícil el que lo tuvo de compañero. Yo estuve con él en la selección juvenil, selección mayor, y en el año entero en Boca. Era imposible que este chico termine bien . A los 18 años no podía caminar en África. Paró un avión porque estaba lleno de gente en la pista. Año 81, cuando no había Internet, teléfono, nada.. Sobrepasa cualquier barrera de lo humano, de lo normal. Y creo que paga las consecuencias de todo eso", reveló el ex delantero.

Mientras veía imágenes del técnico de Gimnasia besando el césped de la cancha de Boca, concluyó: "Él es así. Tiene reacciones que no las esperas. Lo ves perdido, nervioso, sedado, y de repente te hace la gallinita ".