Es hija de una leyenda del rock, fue a ver a la selección y se enamoró de la Scaloneta: “Gracias Dios”

Con la llegada del Mundial, son muchos los extranjeros que se vuelven “hinchas” de la selección argentina. Ya sea por el amor a Lionel Messi o por una ligazón familiar, incluso hay celebrities de Hollywood que se vuelven fanáticos del equipo albiceleste. Dentro de este último grupo está Marcella Hetfield, hija del histórico líder de Metallica, James Hetfield, que mostró recientemente en sus redes sociales cómo vivió el partido de la Scaloneta contra Suiza y se volvió viral.

El posteo de Marcella sobre el partido vs Suiza

Marcella es hija del cantante y de Francesca Tomasi, una argentina que está radicada hace muchos años en Estados Unidos y que fue la esposa de James hasta el 2022. Francesca es muy fanática de la selección argentina y le inculcó a sus hijos Marcella, Castor y Cali el amor por el conjunto nacional.

Madre e hija fanáticas de la selección argentina (Foto: @cellar.door.415)

Marcella junto a su mamá y su hermano asistieron el sábado al partido de cuartos de final que Argentina le ganó por 3 a 1 a Suiza con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La familia viajó hasta Kansas para presenciar la victoria de primera mano y vivieron a pleno la experiencia con la hinchada argentina al ritmo de la nueva canción “La cuarta estrella”, tal como mostró Cella en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 26 mil seguidores.

“Gracias mamá y gracias a Dios”, escribió Marcella en la publicación, donde puso fotos con su mamá y su hermano y varios videos de los fanáticos argentinos, que estaban por demás efusivos tras la victoria ante el conjunto suizo.

El banderazo argentino en Kansas que subió Marcella a sus redes

Marcella, vinculada al mundo del diseño de joyas y al modelaje, pudo vivir en carne propia cómo se vive la pasión en un partido de Argentina. “Increíble noche compartida con chicos increíbles. Te quiero”, le comentó Francesca en la publicación, visiblemente conmovida por haberle pasado el cariño por la selección a su hija.

Cella deslumbra con su belleza en las redes sociales (Foto: @cellar.door.415)

El vínculo de la familia Hetfield no queda solo en el fútbol. James Hetfield, líder de Metallica, adoptó la costumbre de tomar mate gracias a su exesposa. El músico comenzó a beber la infusión hace más de 20 años y la incorporó a su vida diaria. En varias ocasiones se lo vio tomando mate en los ensayos, durante grabaciones y en pleno escenario durante sus recitales en Argentina. Además, el cantante destacó que el mate es un hábito positivo que lo ayudó a encontrar un nuevo refugio y lo acompañó durante su proceso de rehabilitación.

James Hetfield es fanático del mate (Foto: Instagram)

El partido del miércoles por las semifinales de la Copa del Mundo frente a Inglaterra está a la vuelta de la esquina. Se espera que Cella, Francesca y toda la familia hagan fuerza una vez más por Messi y compañía. Al fin y al cabo, como ya demostraron en sus redes sociales, ya son parte de la hinchada argentina que sigue a todos lados a la Scaloneta.