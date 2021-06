“¿Es un disparate?”: el tridente que Sebastián Vignolo pidió para la Selección Argentina en la Copa América

“A mí me encanta Lautaro Martínez”, lanzó Sebastián Vignolo para abrir el debate sobre qué delanteros deberían encabezar la Selección argentina en esta Copa América, sobre todo de cara al partido del viernes contra Uruguay.

En esta línea, el Pollo planteó: “Por ahí para muchos soy un disparatado, de los que lo quieren ver junto con Agüero. Yo quiero que me armen el equipo con los dos. Los quiero ver a los dos, quiero ver a Agüero y a Lautaro”.

Entonces, Vignolo les preguntó al resto de los integrantes del programa: “Pero ustedes que saben más, ¿me explican si el equipo se desnivela si entran Agüero y Lautaro Martínez? Yo quiero ver a Messi, Lautaro y Agüero, ¿es un lío?”.

Lautaro Martínez en el partido contra Chile por Copa América MAURO PIMENTEL / AFP - La Nación

“No es un lío, hay que ver quiénes son los otros ocho. El tema es quién sale”, le contestó Dani Arcucci. Por su parte, el Chavo Fucks comentó: “Con Paredes de único 5 es más complicado, cuesta mucho recomponer la pelota”.

Arcucci agregó que, en su opinión, “no se desequilibra tanto” y Vignolo instó a Aimar a dar su visión. “Cai, decime si es un disparate. Yo quiero ver a Lautaro, Agüero y Messi de titular”, insistió el Pollo.

“ No no, qué va a ser un disparate, al contrario, tenés tres jugadores de la p... madre. Lo que sí, tenés que modificar en el medio para colaborar cuando no tenés la pelota, como marcar y ese tipo de cosas”, respondió el Cai, a lo que Vignolo preguntó: “Y qué habría que hacer?”.

Lionel Messi y Lautaro Martínez en la Selección argentina AFP

En su visión, “siempre es necesario” un 5 “más de marca” que maneje lo estratégico del partido. En tanto, planteó que la figura del 6 es “muy importante”.

“Nosotros no tenemos un Kanté, esa es la realidad”, interrumpió Federico Bulos, y advirtió: “Y otra cosa que quiero discutir, siempre estoy en contra de todos, es mi esencia, no lo voy a ocultar. Hay que ver cómo está el Kun, eh”.

El Kun Agüero entró algunos minutos en el partido contra Chile Wagner Meier / Getty Images - La Nación

Marcelo Sottile salió en defensa de Agüero al comentar: “Hay otros futbolistas que también vimos cómo están. Hay que salir un ratito de los odiadores de la última generación”.

Por último, Arcucci deslizó que quizás no es necesario romper con todo el funcionamiento para que entre Kun, pero opinó que sería una lástima dejar afuera a un jugador como Nicolás González. “A vos no te gusta mucho Agüero, ¿no?”, lo interceptó Fucks y Bulos, finalmente, lanzó: “No se puede hablar de Agüero eh, parece que estamos hablando de Cristo”.

