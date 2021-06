Insólito: Ruggeri no tenía su vestuario y salió al aire con la ropa de Sebastián Domínguez

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, llegó este miércoles unos minutos más tarde al programa por un problema de “vestuario”. El conductor del envío, Sebastián Vignolo, abrió la edición con su habitual presentación, e inmediatamente advirtió la ausencia de su su compañero al mostrar su sillón vacío: “¿Dónde está? Yo me lo crucé, yo lo vi en el edificio. Quiero saber dónde está”, dijo.

Sebastián Vignolo, sorprendido con la ausencia de Oscar Ruggeri Captura TV

Luego, el exjugador Sebastián Domínguez acotó que Ruggeri “no llegó temprano”, y Vignolo le dio la razón. Después, el “Pollo” se dirigió a un hombre de “seguridad” y le pidió que buscara a su compañero: “Es flaco, alto, tiene pelo despeinado. Medio ancho y unos zapatos que usa casi siempre. Fíjese si está por el edificio. Búsquemelo por favor”.

Acto seguido, Vignolo saludó a su colega Luciana Rubinska para hacer el pase con “ESPN F12″, y ella también manifestó su “preocupación” por Oscar. El relator la calmó y contó que Ruggeri había ido al canal pero tenía un “problema de indumentaria”. El periodista Esteban Edul, en tanto, consideró que al exdefensor “se le metieron en el vestuario” y le hicieron algo. Semanas atrás, el propio Ruggeri había denunciado desmadres en su camarín, y advirtió posibles represalias en caso de que se repitiera una escena similar.

Domínguez luego acotó un dato de interés para dilucidar la cuestión y contó que en el camarín de Ruggeri había visto “una bolsa de residuos llena de ropa”. Vignolo arriesgó que, posiblemente, su ropa estuviera para llevar a lavar.

Segundos después, irrumpió en el estudio el propio “Cabezón”, con barbijo en cara y una ropa que no era la habitual. De hecho, el propio Domínguez se dio cuenta de que el saco que llevaba puesto su colega era suyo. Ruggeri confesó su “delito” y admitió que “robó todo” porque le sacaron la ropa. Además de su saco, también se llevó la corbata de Domínguez.

Oscar Ruggeri Captura TV

Para chicanearlo, Vignolo le preguntó dónde estaba su ropa, algo que enervó a Ruggeri: “No te hagas el canchero, si sabés que no está. (...) No empecés a mirarme porque agarré (ropa) de todos lados”. Y señaló al conductor: “No me metí en el tuyo y no sé si estará ahí”, le dijo. El panelista Federico Bulos también reconoció que la camisa que llevaba puesta Ruggeri era suya.

Vignolo le dijo a Ruggeri que no podía salir “así” al aire, y el Cabezón le consultó a Rubinska si su aspecto era desalineado. Contrariamente a la opinión de Vignolo, la conductora halagó al “Cabezón” por tener un talle similar al de Sebastián Domínguez y Federico Bulos. Finalmente, el hombre de seguridad apareció en cámara con tres trajes en mano, y Vignolo le volvió a pedir que revise el vestuario de Ruggeri para resolver el misterio de la indumentaria.

Seguridad Captura TV

