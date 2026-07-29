Escándalo en España: Nico Williams se separó de su novia a días de ganar el Mundial y ya fue visto con otras mujeres en un yate

El presente de Nico Williams está marcado por el contraste, ya que apenas diez días después de alcanzar la gloria máxima al conquistar el Mundial 2026 con la selección española, donde hizo la asistencia para el gol de Ferran Torres ante Argentina, el delantero vuelve a ocupar el centro de la escena mediática. El futbolista de 24 años, pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente, atraviesa un escandaloso proceso de separación tras finalizar su relación de dos años con la ingeniera Ainhi García, un quiebre que se hizo evidente tras la viralización de imágenes suyas mientras disfrutaba de sus vacaciones en un yate en Marbella acompañado por un grupo de jóvenes.

Nico Williams y Ainhi García celebraron juntos la obtención de la Copa del Mundo 2026 Instagram (@ainhigarcia)

La ruptura, que generó un notable revuelo en la prensa, tomó estado público durante las últimas horas tras la difusión de registros gráficos emitidos por el programa De lunes a viernes. En las secuencias se observa al deportista en un ambiente distendido mientras descansa sobre una embarcación en compañía de amigos y varias mujeres.

La televisión española mostró la intimidad de las vacaciones de Williams

Esta escena provocó diversas reacciones, incluso en el ámbito televisivo, donde figuras señalaron el impacto de dichas imágenes en el contexto de un vínculo sentimental. Ainhi García, quien se desempeña profesionalmente en el ámbito de la Inteligencia Artificial, dejó de seguir al futbolista en Instagram y procedió a eliminar publicaciones conjuntas, incluso aquellas que celebraban el reciente título mundial obtenido por su entonces pareja en Estados Unidos.

Ainhi García dejó de seguir a Nico Williams en Instagram, aunque él todavía la sigue Captura Instagram (@ainhigarcia)

La confirmación del fin del noviazgo llegó a través de fuentes del entorno de la expareja. El periodista Javi Hoyos, al dar a conocer la noticia en sus redes sociales, aseguró que la decisión fue tomada en términos amigables. “Nico Williams y Ainhi han roto su relación. He podido hablar con gente cercana a la pareja y no ha habido infidelidades ni terceras personas. Han terminado bien, pero se acabó el amor, se tienen mucho cariño y parece que no ha pasado nada extraño. De momento, están solteros ambos”, afirmó el comunicador.

Javi Hoyos se encargó de confirmar la ruptura de Nico Williams y Ainhi García

La historia de ambos, iniciada a mediados de 2024, se caracterizó por una marcada discreción. La pareja se habría conocido a través del círculo cercano de la hermana de García, lo que consolidó un noviazgo que sobrevivió a diversos retos, como las lesiones físicas del extremo de Athletic Club y otras instancias personales. Sin embargo, el romance se desvaneció apenas unos días después de que la joven dedicara afectuosos mensajes públicos al jugador por su cumpleaños el 12 de julio.

Ainhi García le había dedicado una publicación con muchas fotos juntos, aunque ya fue eliminada de su perfil Instagram (@ainhigarcia)

La drástica limpieza en los perfiles sociales de García marca un punto de inflexión en la exposición mediática de Williams, quien ahora debe enfrentar el escrutinio público mientras disfruta de sus días de descanso antes de reincorporarse a la disciplina del Athletic Club. Por el momento, el futbolista, cuya popularidad alcanzó niveles históricos tras el título global, optó por mantener un perfil bajo, limitándose a compartir postales en solitario desde su refugio estival, sin emitir declaraciones oficiales sobre su nueva vida personal tras cerrar este ciclo sentimental de dos años.