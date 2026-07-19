España confirmó el once para enfrentar a la selección argentina en la final del Mundial

Con Lamine Yamal como principal figura, España confirmó el once con el que se enfrentará a la selección argentina en la final del Mundial 2026 que se disputará desde las 16 en Nueva York.

El equipo que dirige Luis de la Fuente saldrá con los mismos nombres que vencieron a Francia por 2 a 0 en la semifinal disputada el pasado martes.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

Así será el once de España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

De esta forma, De la Fuente despejó todas las dudas que existían en la previa, sobre todo en relación a la situación de Yamal, quien terminó con un golpe el partido ante los franceses y se entrenó de manera diferenciada por dos días al hilo.

A su vez, la estrella de Barcelona había mostrado un vendaje en su pierna izquierda, lo que encendió las alarmas entre los españoles. Sin embargo, en la última práctica estuvo a la par de sus compañeros.

Yamal llegó al estadio para la final de la Copa del Mundo frente a la Argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - La Naci√≥n

“Es un chico muy joven que todavía está en etapa de formación, que camina a pasos agigantados. Yo estoy convencido de que Lamine todavía tiene una bala guardada y va a ser para un partido. Estaremos de acuerdo que el último partido es el próximo domingo y yo creo que va a aparecer”, manifestó el técnico español en la conferencia de prensa de ayer, en alusión a Yamal.

“Aunque estoy contento con el trabajo que ha hecho hasta ahora. Ha trabajado para el equipo y era lo que necesitaba el colectivo. Estamos encantados con el rendimiento de Lamine y de todo el equipo”, agregó.

Yamal, primera vez ante Messi

Confirmado para la final, Yamal se enfrentará por primera vez en su carrera a Messi, uno de sus principales ídolos por lo que el astro argentino logró en el Barcelona, club actual del español.

“Increíble, todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando”, expresó en declaraciones recientes el jugador del equipo culé, ante el rendimiento del rosarino en el Mundial 2026.

Messi, durante el evento de FIFA por final de la Copa del Mundo Frank Franklin II - AP

Durante un evento de FIFA celebrado ayer, que reunió a referentes de la selección argentina, la española con estrellas de otros deportes, como el tenista serbio Novak Djokovic y el jugador estadounidense de fútbol americano Tom Brady, el 10 de la albiceleste le devolvió las gentilezas a Yamal.

“Es un gran jugador. Lo seguí muchísimo porque juega en el club que amo. Ya es un referente mundial, tiene una gran carrera por delante y la oportunidad de lograr algo histórico. Pero nosotros daremos el máximo para que eso no sea esta vez”, afirmó Messi.