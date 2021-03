Estudiantes - San Lorenzo: horario, TV y formaciones del partido por la Copa de la Liga

San Lorenzo, penúltimo en su zona de la Copa de la Liga Profesional y recientemente eliminado de la Copa Argentina, visita este lunes a Estudiantes de La Plata con la urgencia de un triunfo que descomprima la situación de su cuestionado DT, Diego Dabove. El partido en el estadio UNO, válido por la séptima fecha, se juega desde las 19 con el arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports.

El ciclo Dabove lleva apenas diez partidos pero el desgaste producido a partir de sus decisiones y los resultados obtenidos puso en agenda el tema de su continuidad. A tal punto que, días posteriores a la derrota del pasado jueves ante Defensa y Justicia, el presidente Marcelo Tinelli, el prosecretario Carlos Rosales y Leandro Romagnoli, miembro de la Secretaría Técnica, debieron ratificarle públicamente la confianza.

La eliminación en la cancha de Banfield se sumó a una mala campaña del torneo local, en el que San Lorenzo no gana desde la primera fecha (dos empates y tres derrotas). Con 5 puntos en la Zona 1, el “Ciclón” quedó relegado de los cuatro primeros puestos clasificatorios a cuartos de final, que hoy ocupan Colón de Santa Fe (19), Central Córdoba de Santiago del Estero (12), Banfield (12) y Estudiantes (11).

¡La lista de #SanLorenzo para ir a La Plata!



📋 Aquí están los convocados por Diego Dabove para visitar mañana a @EdelpOficial, por la séptima fecha de la #CopaDeLaLiga pic.twitter.com/KmUOOF01wj — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 28, 2021

La pésima estadística se combina con una polémica administración del plantel por parte de Dabove, especialmente con los paraguayos Ángel y Óscar Romero, intocables para la mayoría de los hinchas. Ángel, por caso, fue reemplazado en el entretiempo del juego con Defensa junto con Juan Ramírez -otro de los más valorados por la tribuna- cuando el equipo perdía 0-1 y necesitaba dar vuelta la llave en la segunda parte. Óscar, por su lado, no figura entre las prioridades del entrenador y sólo fue titular en tres partidos del ciclo. Dabove no dio indicios de haber encontrado una formación base, por lo que hizo constantes cambios en el equipo, aunque mañana podría repetir los once que iniciaron ante el “Halcón” de Florencio Varela.

San Lorenzo necesita la victoria para recuperar terreno en la Copa LPF pero también para ganar confianza de cara al cruce con Santos de Brasil -subcampeón de América- por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esa serie, que de superarla significará para la institución una esperada fuente de ingresos económicos, comenzará el martes 6 de abril en Buenos Aires y tendrá revancha una semana después en lugar a confirmar, debido a la situación sanitaria que atraviesa Brasil por la pandemia de Covid-19.

Estudiantes es un rival por demás incómodo desde que asumió el “Ruso” Ricardo Zielinski a principios de temporada. El equipo mejoró notablemente su rendimiento y pelea con buenas posibilidades por la clasificación a la siguiente ronda del torneo argentino. En La Plata, sin embargo, fue de mayor a menor: le ganó a River (2-1) en la primera fecha, empató con Racing (0-0) en la tercera y perdió ante Colón (0-2) en la quinta.

Zielinski tiene pensado disponer el ingreso de Lucas Rodríguez en la mitad de la cancha por Juan Sánchez Miño. En ataque iba a producirse el retorno de Federico González pero se lesionó en la práctica de este domingo, por lo que el DT deberá decidirse entre el uruguayo Martín Cauteruccio o Francisco Apaolaza.

Probables formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Ángel González, Jorge Rodríguez, David Ayala y Lucas Rodríguez; Martín Cauteruccio o Francisco Apaolaza y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

San Lorenzo: José Devecchi; Andrés Herrera, Alejandro Donatti, Diego Braghieri y Bruno Pittón; Julián Palacios, Diego Rodríguez, Jalil Elías y Juan Ramírez; Ángel Romero y Franco Di Santo. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Estudiantes de La Plata.

Hora de inicio: 19

TV: TNT Sports.

LA NACION