Cabrera, entre las 100 mujeres más influyentes del mundo

25 de noviembre de 2020 • 12:25

La fundadora y titular de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, Evelina Cabrera, fue seleccionada como una de las mujeres más influyentes del mundo en 2020 por la BBC.

Cabrera forma parte de las 11 mujeres seleccionadas en Latinoamérica y, junto a la empresaria de la rama industrial Carolina Castro, son las dos argentinas que figuran en el listado de las 100 mujeres más influyentes que hizo la publicación inglesa.

Cabrera, apenas se enteró de la novedad, publicó en su cuenta de Instagram sus sensaciones por haber sido elegida entre las figuras que más inspiran en el mundo.

"Cuando me hablaron yo decía se confundieron de persona, ja. Más aún cuando pensaba en las demás increíbles mujeres que forman parte. La verdad que no tengo palabras ni ahora. Primero porque no me lo esperaba, segundo porque aún no puedo creerlo", escribió la entrenadora en su perfil.

En otro tramo de la publicación, Cabrera admitió estar muy emocionada por la distinción y recordó parte de su historia. "Soy una mujer que salió´ de un barrio, sin padrinos, sin ayuda al que siempre le dijeron que no, donde trabaje día y noche en las peores condiciones para poder salir adelante. Donde entendí´ que se aprende en cada decisión. No puedo parar de llorar mientras redacto estas líneas".

Luego, la exfutbolista hizo referencia a la pandemia del coronavirus y al año inusual que se está atravesando, con foco en el sacrificio cotidiano de las mujeres. "Fue un año muy difícil, pero que decir. si a las mujeres nunca nos fue fácil nada (más aún las que elegimos el fútbol), quizás si algo me enseñó la vida que me tocó, fue a luchar. A caerme y volverme a levantar, con un motivo que me miren, pero el tiempo me hizo comprender que no es solo por mí, sino por las miles de personas invisibilizadas que luchan y se levantan día a día para tener una mejor vida".

Cabrera se mostró orgullosa por el reconocimiento y agregó: "Uno hace cosas porque le nacen del corazón, por convicción y jamás imagina que te están mirando en el mundo por tu trabajo. Miro también otras nominadas como Greta Thumberg, Rapinoe y aun no caigo".

En la parte final del mensaje, la dirigente dedicó una frase a todas las mujeres: "Nuestro género y origen no deberían determinar nuestro futuro. Es un camino difícil, pero con la lucha colectiva de un mundo unido podremos alcanzar la igualdad".