Éver Banega se despidió del Sevilla con el título en la Europa League tras vencer a Inter, de Italia, por 3-2 en la final del torneo. Fue el broche ideal para el volante argentino, dueño del equipo con su estilo de pase, control y pegada. Sevilla obtuvo su sexto título en esta competencia, un hecho inédito: en tres de esas conquistas estuvo el rosarino.

"Estoy contento pero es un momento triste y emotivo. Me voy del club de mi vida, me voy satisfecho, con otro título y con la cabeza bien alta. La unión de este grupo ha sido la clave para ganar. Todo eso se ha plasmado durante todo el campeonato", señaló Banega, quien se irá a jugar al fútbol de Arabia Saudita. Otros dos argentinos son parte de la conquista: Lucas Ocampos y Franco Vázquez.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros por hacerme ganar otra copa, al cuerpo técnico por habernos llevado a lo más alto y a toda la afición. La despedida es como creo que me merezco", se emocionó el argentino, en declaraciones que recoge la agencia de noticias alemana dpa.

Queda, entre miles de imágenes finales, la anécdota de la situación que se vivió en un momento caliente de la final disputada en Colonia (Alemania): ese encontronazo entre Banega y Antonio Conte, el entrenador de Inter, cuando los italianos reclamaban un supuesto penal, con el partido empatado 1-1.La reacción de Conte, aseguran los medios italianos, se debió a que Banega se acercó y le tiró del pelo. "Te espero afuera", lo desafió Conte, según recoge La Gazzetta dello Sport. Una promesa que quedó en la nada una vez finalizado el partido. Nada de eso comentó el volante de 32 años, uno de los mejores jugadores del campeón en toda la campaña.

Preguntado por su abrazo con el DT Julen Lopetegui, Banega reconoció que fue un gesto de "cariño" por todo el "trabajo". "Tengo que darle las gracias porque cuando bajé un poco el nivel, él me sacó del equipo, pero me puse las pilas y acabé jugando. Sin el trabajo no se llega a ningún lado", apuntó.

"Ya no queda más, ha sido mi último partido con la camiseta del Sevilla, ahora me toca disfrutar todo lo que me queda. Llevaremos la copa para Sevilla para toda la gente que nos apoyó, para todos aquellos que no pudieron estar pero los sentimos cerca", finalizó.