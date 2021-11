Horacio Pagani arremetió contra Riquelme por su actitud con los jugadores de Boca

Horacio Pagani, confeso admirador de Juan Román Riquelme durante su época de futbolista, no tiene reparos en criticar al “Último Diez” en su rol como dirigente. En más de una ocasión, el periodista se ha mostrado en desacuerdo con algunas decisiones de la Comisión Directiva, que lo tiene al exfutbolista de la Selección argentina en un rol preponderante. Por eso, no era de extrañar que cuestionara también, al igual que buena parte de la prensa, la actitud del vicepresidente xeneize tras el partido entre Gimnasia (LP) y Boca Juniors del último sábado, cuando ordenó bajar del micro a los jugadores para hablar en el vestuario.

Pagani definió el gesto de Riquelme como “un acto cinematográfico que no debió haberse dado” y señaló que se trató de una puesta en escena para que “todo el mundo” hable de eso y no del partido que perdió su equipo. Al mismo tiempo, el cronista admitió que, en lo personal, el “acting” de Riquelme le dio “una muy fea impresión” . Y aseguró que, si Riquelme tenía el deseo de hablar con los jugadores, “subís al micro y hablás” ahí. Por eso, indicó que, en este caso, lo principal fue “la forma” y no “el contenido” de lo que sucedió puertas adentro en La Bombonera.

En esa línea, Pagani les dijo a sus compañeros: “¿Vos te creés que a alguien le importa si los felicitó? Los 25 millones que vieron el partido dicen: ‘Mirá cómo los hizo bajar’”. De acuerdo con lo que sostuvo el propio Riquelme, el dirigente celebró el buen segundo tiempo que jugó, desde su punto de vista, el equipo.

Tras el partido, Riquelme volvió a ingresar a la Bombonera para reunirse con los jugadores de Boca en el vestuario local

“No importa lo que le dijo, lo importante es el papel de patrón que toma uno para decir : muchachos, están adentro del micro. Subí vos al micro y hablales a los muchachos”, le recriminó Pagani a Román. En el orden futbolístico, consideró que “Boca no tiene nada” , y que si el entrenador Sebastián Battaglia no decide el ingreso de Sebastián Villa en el próximo compromiso del equipo ante Argentinos Juniors, “está dando ventaja”. “Es imprescindible que juegue villa si tiene alguna pretensión de cambiar esta imagen” , reforzó.