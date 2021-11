Riquelme contraataca: “Lo fui a ver para felicitarlos”, contó sobre el polémico episodio del micro en la Bombonera

Son días difíciles en Boca. Resultados negativos, lejos en el torneo, con la presión comercial y deportiva de conseguir la clasificación para la Copa Libertadores. Y en medio, pequeños desarreglos que desatan grandes escándalos, como la decisión de Juan Román Riquelme, presidente del Consejo de Fútbol, de bajar a los jugadores del ómnibus para pedirles una reunión en el vestuario de la Bombonera después de la derrota con Gimnasia LP.

Riquelme, que suele escaparle a las cámaras y a las entrevistas, se encontró acorralado. Sintió, entre tanto ruido, que era necesario explicar las cosas. Lo hizo en una entrevista con el programa Halcones y Palomas, de TNT Sports, y dejó algunas frases muy sorprendentes sobre el momento deportivo de Boca.

Sobre el “episodio del micro”, fue contundente: “ Los fui a felicitar porque hacía mucho tiempo que no jugábamos tan bien como contra Gimnasia en el segundo tiempo . Me salió ir a felicitarlos. Lo hice saber. Que se arme una novela, después… Bueno, es mi país. Sabemos que es así”, dijo respecto a la charla que tuvo con los jugadores luego de la tercera derrota en seis partidos.

Y ante la repregunta sobre si fue un error hacer bajar a los jugadores del micro, dobló la apuesta y acusó a los medios de comunicación: “No hay ningún lío. Los veo todos los días, hablo con ellos. Algunos de los chicos ya habían subido al micro y con todo el cariño que me tienen, volvieron. Tengo una relación buena con ellos. Amé ser futbolista y amo a los futbolistas. No sabía que estaba mal felicitar a los jugadores. Para mí no hubo lío. Fue una novela armada por las mismas personas y los mismos programas. Todo divertido. El hincha de Boca entendió cómo es esto. Desde el día que ganamos las elecciones sabemos cómo es. Es casi siempre el mismo programa el que le quiere armar problemas al club. No tengo por qué sentirme mal por visitar a mis jugadores. Creen que cuando uno va al vestuario es para echar al técnico o a retar a los jugadores”.

Oscar Ruggeri y Juan Román Riquelme Creación propia

-¿Si a vos en tu época de jugador un dirigente te habría pedido que bajes del micro para hablar después de una derrota no te hubieras enojado?

-A un dirigente no se le hubiera ocurrido ir a felicitarme después de una derrota.

También se guardó palabras para Oscar Ruggeri, exjugador de la selección nacional y actual panelista en ESPN. “Cada uno es libre de decir lo que quiere… A mí me cuentan todo. Miro poca tele, pero me cuentan todo. Me enseñaron a vivir de una sola manera. Si un amigo mío me dice en la cara que lo defraudé, me pondría mal. Si un familiar me lo dice, me pongo mal. Si lo dice alguien con el que no tengo relación, no me causa nada. No puedo defraudar a alguien con el que no tengo relación”, sentenció.

También fue muy positiva su evaluación sobre el año futbolístico de Boca. Volvió a repetir que le ganó los dos partidos a Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Libertadores (en realidad empató ambos sin goles y perdió por penales). Y dijo que el equipo rindió por encima de lo imaginado.

Tras el partido con Gimnasia, Riquelme volvió a ingresar a la Bombonera para reunirse con los jugadores de Boca en el vestuario local

“Fue un semestre largo. Después de lo que pasó corrimos desde atrás desde comienzo en el torneo y quedamos lejos enseguida. Arrancamos mal porque no nos dejaron competir y nos obligaron a jugar con los chicos. Seis fechas atrás yo veía complicado que lleguemos a la Libertadores por la general. Teníamos encima nuestro a Vélez, River, Talleres, Racing, Independiente, San Lorenzo y Lanús. Hoy, estamos por encima de varios de ellos. Eso es mérito del esfuerzo que hacen los muchachos. Cuando nos toca jugar tres partidos en una semana los chicos se están lesionando. Están más cansados de la cabeza que de las piernas. La impotencia que te da que te obliguen a jugar con la reserva hizo que los muchachos tengan que hacer un esfuerzo doble, estamos muy agradecidos”, se quejó (N. de la R.: por los escándalos protagonizados por el plantel en Belo Horizonte, los jugadores rompieron la burbuja sanitaria y tuvieron que hacer cuarentena al llegar a la Argentina).

Sobre la conformación del plantel volvió a la carga contra la gestión anterior y volvió a arremeter contra la Conmebol. “Hablar de millones es fácil. Llegamos y en vez de plata teníamos deuda. No pudimos ir a comprar a Roger Martínez. Tenemos que manejar un club y armar un equipo competitivo. Igual, nosotros ganamos los dos partidos con Atlético Mineiro y no nos cobraron los goles. Nos sacaron de la Copa. Lo que pasó en Boca y en Brasil es imposible que se repita”, repitió.

Sobre cuál es el mejor camino para llegar a la Copa, opinó: “Vamos a pelear estos seis partidos y ojalá que podamos clasificarnos a la Libertadores por la tabla general. Después, la Copa Argentina es un campeonato, un título y queremos ganarlo”.

Los graves incidente que el plantel de Boca protagonizó en Belo Horizonte, por los que rompió la burbuja y tuvo que jugar con juveniles en el torneo local

La guerra política de Román

La guerra entre Daniel Angelici y Juan Román Riquelme lleva años. Y viene desde su época de jugador. En los últimos años, despertó repercusiones en el plano político, por la vinculación que tuvieron con Mauricio Macri y Sergio Massa, respectivamente.

Sobre eso también habló Riquelme: “Nosotros vamos a estar muchos años en el club. Nosotros vamos a seguir porque amamos al club. Los que estuvieron antes ya estuvieron 25 años. Que nadie lo ponga en duda. Nosotros vamos a estar. Los de antes lo usaron al club para lo que querían hacer. Nosotros lo vamos a cuidar. Volvemos a hacer un club de fútbol. A mí de chiquito no me dijeron tenés que seguir a tal partido político. A mi club lo usaron durante 25 años para eso”.

La situacion de Sebastián Villa

El caso más problemático que Riquelme tuvo desde su asunción como dirigente de Boca fue, sin duda, el de Sebastián Villa. El colombiano volvió y, tras una larga inactividad fue citado para estar en el plantel que mañana enfrentará la semifinal de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors.

“Es un tema cerrado para nosotros -afirmó-. Hace 15 días volvió a hablar, se reunió con los capitanes y pidió disculpas. Después de tres meses sin jugar, volvió en la reserva y si el técnico quiere, jugará. No lo sé”.

Además, elogió su comportamiento como atleta. “Es un chico bárbaro, no se tira en la camilla, entrena todos los días. Es un tema cerrado. No estoy de acuerdo con lo que dicen (N. de la R.: que fue un manotazo de ahogado por las necesidades del equipo), porque el equipo logró cosas importantes con estos jugadores. Villa fue un jugador que nos dio muchas soluciones y esperemos que a partir de ahora él pueda hacer las cosas bien”.