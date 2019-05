Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Santiago Angel SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2019 • 23:59

Después del trago amargo que significó la derrota 32-27 de Jaguares ante Highlanders, Juan de la Cruz Fernández Miranda, asistente de Gonzalo Quesada, conversó con LA NACION. En la selección de temas, Manasa habló de los ochenta minutos en Dunedin de los 80 minutos ante Highlanders, pero también se proyectó más allá acerca de la franquicia argentina.

- En las redes sociales, la gente dejó en claro su descontento con el arbitraje. Y no solo ocurrió con argentinos, sino que también hubo críticas de sudafricanos, australianos y hasta de algunos neozelandeses. Y también se sumó Gonzalo Quesada, diciendo que "el arbitraje condicionó el resultado". ¿Qué sentiste vos a metros del campo de juego?

-Nosotros tenemos que pensar en nuestro juego y ahora hay que hacer foco en lo que dependa de nosotros. Cometimos algunos errores y seguiremos laburando para mejorar.

- Más allá de la incidencia (o no) del referí, ¿qué sentís que les faltó para llevarse el partido?

-Nos faltó poco. El objetivo será pulir detalles que a este nivel son muy importantes y que, en definitiva, son los que determinan el resultado de estos partidos tan cerrados.

Como entrenador de Hindú, Fernández Miranda ganó ocho títulos: cuatro Nacional de Clubes (2010, 2015, 2016 y 2017) y cuatro Torneos de la URBA (2012, 2014, 2015 y 2017).

Manasa Fernández Miranda, en uno de los entrenamientos de Jaguares Crédito: VillarPress

-Pasaron casi tres meses desde que arrancó el Super Rugby y más de cuatro desde que empezaron la pretemporada en Newman. ¿Qué aprendiste del profesionalismo y qué estás pudiendo implementar de tus conocimientos adquiridos en el amateurismo?

-Han sido cuatro meses intensos, espectaculares. He aprendido a trabajar más en el detalle, tanto con los jugadores como con el staff. Eso es algo que siempre me ha gustado. Ahora, al ser a tiempo completo, le puedo dedicar más tiempo, aunque sigo viviendo al rugby con la misma pasión que tenía anteriormente en Hindú. Trato de poner en práctica todo lo que he captado durante los años anteriores en el amateurismo. Es una gran responsabilidad transmitirlo y llevarlo adelante en en esta nueva etapa que es muy diferente.

-¿Hubo algo que te haya sorprendido del rugby de alto nivel?

-Dentro de nuestro plantel, la humildad que tienen, las ganas de seguir creciendo y de subir la vara constantemente. No se creen más que el resto. También destaco sus ganas de querer ser un evolucionar como equipo y de mejorar como personas. Esa, creo yo, es la clave: ser buenos tipos, dar el ejemplo y que eso nos lleve a conformar un buen grupo.

Como jugador del "Elefante" consiguió seis Torneos de la URBA (1996, 1998, 2006, 2007, 2008 y 2009) y cuatro Nacional de Clubes (1996, 2001, 2003 y 2005)

-¿Cuánto influyen ustedes como entrenadores y qué tratan de inculcarles?

-Nosotros tratamos de transmitirles todo lo que nos ha enseñado el rugby a lo largo de la vida: ser pasionales, dar todo por el equipo, querer crecer minuto a minuto en lo colectivo, saber que siempre se puede aprender algo nuevo, estar atentos. No se trata de algo complejo, simplemente de ser detallistas y profesionales con las cosas esenciales que nos ha dejado este deporte, pero sin perder la pasión ni la emoción que genera se parte de un grupo de trabajo tan sólido.

-Después de marcados vaivenes durante los seis primeros partidos, en los últimos cuatro, más allá de los triunfos, parecen haber encontrado la fórmula para ganar, sin importar si juegan "lindo" o "feo". ¿Sentís que hubo un cambio de chip en el equipo después de los dos tries de Domingo Miotti frente a Bulls? ¿Tuvieron que cambiar algo sobre la marcha o simplemente afianzaron la idea que tenían previamente?

-El Super Rugby es un torneo muy duro y no debemos creer que ya hemos encontrado el rumbo. Cada partido es un desafío nuevo. Hay que ir semana a semana, entrenamiento a entrenamiento. Hay que vivirlo con tranquilidad, no con histeria. Tenemos que pensar constantemente en seguir creciendo.

- Ocho de los partidos (50 %) que tiene Jaguares con este calendario son frente a franquicias sudafricanas. ¿Qué varía cuando del otro lado tienen a un equipo neozelandés?

-Los neozelandeses sienten el rugby de una manera distinta. Tienen un juego más expansivo, de toda la cancha. De todos modos, también son muy duros en el contacto, en la "cocina". Laburan mucho y muy bien en cada sector del terreno de juego. Tendremos que estar atentos todo el tiempo. Eso es lo que hablamos en la semana.

- Si bien no pasaron tantos años desde que jugaste profesionalmente, el rugby ha evolucionado, principalmente en el aspecto físico. ¿Qué cambios notás comparándolo con tu época?

Principalmente, la planificación. Ahora hay mucho tiempo para trabajar los detalles.

En su época dentro de las líneas de cal vistió la camiseta de los Pumas en 17 ocasiones. Debutó a en septiembre de 1997, a sus 22 años (frente a Uruguay).

El impetu de Marcos Kremer, de lo más destacado de Jaguares en el último partido Fuente: AFP

La visión de Kremer sobre la derrota

Marcos Kremer fue uno de los puntos más altos en la caída de Jaguares ante Highlanders. El forward surgido en Atlético del Rosario y que suele alternar entre segunda y tercera línea, aunque este puesto es el en el que mejor se desempeña, habló sobre el ajustado 32-27 adverso ante la franquicia de Otago.

La máxima estrella que ha sacado Plaza Jewell en los últimos años no terminó del todo conforme tras la agridulce performance de la franquicia argentina en el Forsyth Barr, de Dunedin: "Los primeros treinta minutos fueron muy buenos pero aflojamos en los últimos diez minutos antes del descanso y regalamos puntos. Nos desconcentramos, en parte, por el ritmo que le habíamos dado al juego durante gran parte del primer tiempo", aseguró quien en 2016 obtuvo el tercer puesto con los Pumitas en el Mundial para menores de 20 años celebrado en Inglaterra.

¿Qué fue lo mejor y lo peor en este paso por la isla Sur de tierra maorí? "Nuestra mejor cara se vio cuando nos lanzamos a jugar y pudimos hacer lo que entrenamos. La peor, cuando nos relajamos y dejamos que nos conviertan puntos fácilmente", aseveró. Con respecto al cambio de rol (de tercera a segunda línea), declaró: "Me sentí muy bien. Al jugar de segunda tengo menor cantidad de responsabilidades y puedo jugar con mayor libertad".

Por último, no le escapó al futuro inmediato, Hurricanes, el rival del próximo viernes, a las 4.35 en la Argentina, en el Estadio Regional de Wellington, la capital del país oceánico-: "Vamos a tener que ajustar la defensa, ganar el uno contra uno y quebrar la línea de ventaja", sentenció.