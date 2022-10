Fuerte crítica de un entrenador de esgrima por la falta de financiamiento para los deportistas: “Nos siguen robando la plata”

Tal vez la esgrimista Belén Pérez Maurice y el entrenador Lucas Saucedo sean recordados -además de por lo deportivo- por aquella escena en Tokio en la que él le propuso matrimonio durante una entrevista televisiva, cuando ella terminó su participación en los Juegos Olímpicos de 2020. Ahora, la pareja protagonizó un nuevo episodio en la TV que también originó repercusión, pero por el tenor del reclamo que llevó Saucedo al aire, vinculado a la falta de financiamiento para los deportistas durante los Juegos Odesur. “Nosotros no hacemos piquete, nosotros entrenamos”, se quejó.

Todo se dio en el marco de una entrevista que Saucedo le dio al canal TyCSports. En el fondo de la imagen también se la veía a Pérez Maurice. Entonces, el entrenador de la Selección Argentina de Esgrima dijo que su equipo “dio muchas alegrías” y aseguró estar “contento, dentro de todo”.

Fue en ese momento, y con ese reparo, que comenzó a exponer la situación de estos competidores de elite. Refirió en cuanto a los Juegos Suramericanos 2022, que se desarrollan en Asunción, Paraguay, que “el torneo no fue tan bueno” para los esgrimistas argentinos. “Siempre ganábamos muchas medallas, de hecho en el anterior Odesur ganamos muchísimas medallas. Esta vez por diferentes factores no se pudo hacer”, planteó el entrenador. Este lunes, a ocho días de comenzada la competencia, la Argentina está cuarta en el medallero con 21 oros, 32 platas y 38 bronces, detrás de Brasil, Colombia y Chile.

Entonces, el preparador estableció una de las causas de esa situación que describió. “Uno de los factores es que nos siguen robando la plata del 1% y lo digo yo. El autofinanciamiento del Enard [por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo] no se cumple por ley. Si no se cumple la ley, ¿qué es ? Un robo. Y lo digo yo: Lucas Saucedo, maestro de esgrima”, afirmó Saucedo en relación con la plata que debe ser destinada a ese organismo que tiene como fin brindarle a los atletas los recursos para entrenarse y capacitarse.

La ley de financiamiento del Enard, que establecía que 1% de los abonos de la telefonía móvil se destinaban al deporte nacional, fue derogada en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri. En la previa de los Odesur, el 29 de septiembre pasado, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, reconoció que una de las “materias pendientes” de su gestión era recuperar esa legislación.

“Les pido a los dirigentes que cumplan la ley y le devuelvan el 1% a ellos, a mí, a todos ellos, para poder seguir generando más Pareto, más Belén, más Leones. Los demás países crecen y nosotros nos vamos quedando atrás”, cuestionó el entrenador, que en esa línea insistió: “El Enard hace milagros con lo poco que tiene. Creo que si devuelven eso vamos a tener más Paretos, más Leones, más chicos de vóley, más Belenes, más Macarenas, más Liz”.

Para el tramo final de sus cuestionamientos, Saucedo fue incluso más vehemente. “Discúlpenme, pero estoy re caliente con ese tema porque no puede ser que una esgrimista de la talla de ella [por Pérez Maurice] gane lo que gana, que es menos que la canasta básica. Discúlpenme, alguno me debe estar... No me importa. Es la única manera y forma que tengo para que esto se haga público”, planteó el entrenador, que cerró: “Nosotros no hacemos piquete, nosotros entrenamos”.

Un documento oficial del Enard sobre el sistema de otorgamiento de becas, firmado por la Secretaría de Deportes de la Nación y con los valores actualizados a septiembre de 2022, establece los montos mensuales que recibirán los deportistas que tienen posibilidades de representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago, el año próximo, de acuerdo a los logros recientes de cada atleta o plantel y del pronóstico para la cita en Chile.

La tabla muestra que un deportista de excelencia, es decir, que sea campeón panamericano o tenga un logro superior, así como perspectivas de medalla dorada en Santiago 2023, cobrará 55.242 pesos por mes. En tanto, un deportista con proyección, que haya sido medallista en algún campeonato panamericano con perspectivas de podio en Santiago 2023, percibirá 37.665 pesos. En tanto, un clasificado nominal a Santiago 2023 cobrará 27.621 pesos; y un deportista de nivel sudamericano, que haya sido medallista en campeonatos sudamericanos entre 2021 y 2022, con posibilidades de participación en Santiago 2023, percibirá 27.621 pesos. Al 21 de septiembre de 2022, el valor de una Canasta Básica total tipo 2, según el INDEC, es de 119.757 pesos.

