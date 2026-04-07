Franco Colapinto en Buenos Aires: qué se sabe del circuito de exhibición de Alpine

Buenos Aires se prepara para un gran acontecimiento automovilístico: el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles de la capital argentina. El protagonista de esta jornada histórica será Franco Colapinto, quien, tras recibir el apoyo incondicional de los fanáticos locales durante su trayectoria, realizará una exhibición oficial en Palermo el próximo 26 de abril. El evento no solo representa un hito deportivo, sino también una oportunidad única para acercar la máxima categoría del automovilismo al público argentino, 14 años después de la última visita de un vehículo de estas características.

El epicentro de la actividad será un trazado urbano de aproximadamente dos kilómetros diseñado estratégicamente en la zona de Palermo. Según fuentes de la organización, el circuito se desplegará conectando puntos neurálgicos como la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento. Este recorrido fue configurado para permitir que el vehículo desarrolle su potencial en un entorno accesible para los espectadores, quienes podrán disfrutar de dos show runs oficiales. Estos despliegues, que marcarán el punto culminante de la jornada, buscan recrear la atmósfera de un gran premio en pleno corazón porteño, un escenario inédito dado que las presentaciones previas en la ciudad se realizaron exclusivamente en el Autódromo de Buenos Aires.

El anuncio oficial de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El vehículo seleccionado para este despliegue es el emblemático E20 de 2012, una pieza de ingeniería impulsada por un motor Renault V8 que lucirá el branding completo de BWT Alpine Formula One Team. Para asegurar la visibilidad y el éxito del operativo, la organización ha previsto diversas modalidades de acceso. Mientras que se habilitará un sector abierto y gratuito para que el público general pueda observar el paso del auto, también se comercializarán entradas para sectores exclusivos, tales como el Fan Zone, tribunas Grandstands y áreas de Hospitality con acceso a boxes y recorridos guiados. Estos tickets se podrán gestionar a través del sitio oficial Enigma Tickets, con una preventa exclusiva para usuarios de tarjetas de crédito Mercado Pago a partir del 6 de abril a las 16 horas, mientras que el público general tendrá acceso desde el martes a la misma hora.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida; es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, expresó Colapinto respecto a su inminente presentación.

Franco Colapinto realizará una exhibición el 26 de abril en Buenos Aires

Además de la labor logística y técnica, el evento cuenta con el respaldo del Gobierno de la Ciudad y el patrocinio de importantes firmas comerciales, que desarrollarán activaciones durante toda la jornada. La televisación será otro pilar fundamental, con la transmisión en vivo confirmada a través de ESPN y Disney+ Plan Premium. Con este despliegue, Palermo se transformará en una pista de exhibición que promete quedar grabada en la memoria del automovilismo nacional, consolidando el vínculo entre el piloto y sus seguidores en un evento de alto impacto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA