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Franco Colapinto terminó 14 en la tercera práctica del Gran Premio de Austria
El piloto argentino cerró las prácticas en el circuito de Spielberg por detrás de su compañero Pierre Gasly
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El piloto argentino Franco Colapinto quedó este sábado en la 14° posición durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. La sesión en el circuito de Spielberg marcó el cierre de los entrenamientos antes de la clasificación para este domingo.
En este último entrenamiento, el británico George Russell se quedó con el mejor tiempo a bordo de su Mercedes. Detrás de él se ubicaron Kimi Antonelli —también con Mercedes— en el segundo lugar, y Lewis Hamilton —con Ferrari— en la tercera posición del clasificador general. Por su parte, el francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, terminó en el puesto 11°.
La actividad de la décima fecha de la temporada continuará este mismo sábado a las 11.00 con el inicio de la clasificación, que definirá las posiciones de partida para la carrera del domingo.
El piloto argentino ocupa actualmente el 12° puesto del campeonato con 16 puntos, reflejo de su performance en esta temporada de Fórmula 1. En la última carrera en España realizó una gran remontada del 13° al 8° lugar, aunque una sanción de la FIA por una infracción durante la competencia lo relegó a la décima posición final.
Los puestos de Colapinto en lo que va de la temporada
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
- GP de Miami: 7°
- GP de Canadá: 6°
- GP de Mónaco: 15°
- GP de Barcelona: 10°
Noticia en desarrollo
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