Franco Di Pietro, el argentino convocado por el Barcelona para un nuevo duelo entre Messi y CR/

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2020 • 14:45

Franco Di Pietro tiene 21 años, es hincha de Boca y en enero de 2020, cuando el mundo aún no sabía de pandemias, decidió dedicarse a la ilustración deportiva.

Es diseñador gráfico, pero debió interrumpir su primer año de cursada en la Universidad de Buenos Aires, producto del Coronavirus, que decretó poner en pausa al Planeta.

"Siempre me gustó el dibujo, el arte en general. Pero lo digital y el trabajo me llegó este año. Como no podía salir de casa, no paré de diseñar", dice Di Pietro en diálogo con LA NACIÓN.

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, para desembarcar en la Juventus, suspendió el duelo de titanes más relevante que el fútbol presenció en muchos años. CR7 versus Lionel Messi, poniendo en segundo plano el Real Madrid versus Barcelona.

El portugués y el argentino debían reencontrarse en una cancha el pasado 28 de octubre por la segunda fecha del Grupo G de la Champions League. Pero el "Bicho" dio positivo de Covid 19 y no pudo estar.

Días antes, en Buenos Aires, un ex compañero de trabajo de Di Pietro, empleado del Barcelona, en el manejo de redes sociales, lo convocó para que, con sus habilidades con el Photoshop, haga un diseño para palpitar la reedición del duelo.

"Yo digo que son manipulaciones. Son imágenes y yo construyo los cuerpos", explica al tiempo que revela que trabaja íntegramente de manera digital y no se maneja con bosquejos. "Creo escenarios y situaciones nunca antes vistas", agrega.

Solía elegir entre temas muy variados, cuenta, pero se dio cuenta que juntar el arte con el fútbol "transmitiría también mucho" de lo que le hace "vivir y sentir" este deporte. Empezó con el fútbol argentino y se terminó volcando al europeo.

Franco Di Pietro, el argentino convocado por el Barcelona para un nuevo duelo entre Messi y CR/

Pero su diseño sobre el duelo entre CR7 Y la "Pulga" quedó en espera. Franco debía esperar a que Juventus y Barcelona volvieran a enfrentarse. El 8 de diciembre es el día señalado.

"El Covid en Cristiano generó muchos problemas. Había mucha especulación por saber si iba a jugar o no. Se decía que si testeaba negativo 24 horas antes del partido jugaba. Dos días antes de que el partido se jugase, ya me habían dado el "ok" para comenzarlo, todavía todo estaba en duda, pero no podían arriesgarse. Estuve todo el día trabajando y finalmente me enteré que CR7 no iba a jugar".

El ex Manchester United y Sporting Lisboa se recuperó y volvió a jugar. Lionel regresará al equipo de Ronald Koeman, tras dos partidos de Champions para no agotarlo.

A sabiendas de todo esto, las redes sociales del Barcelona finalmente publicaron el trabajo de Di Pietro, que tuvo los "likes de jugadores con Junior Firpo, Trincao, Miralem Pjanic y Frenkie De Jong.

Franco Di Pietro es de la era digital y de las redes sociales, como Cristiano y Messi. No lo vio jugar a Diego Maradona, por lo menos no en vivo, el superhéroe de la era analógica. Sin embargo, a su manera, unió esas dos eras para rendirle su homenaje al otro gran 10 del Barcelona que humillaba a aquella Vecchia Signora, tal como espera que ocurra el 8 de diciembre de 2020, en el Nou Camp.