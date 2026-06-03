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Furor por Tim Payne: los mejores memes del partido entre Haití y Nueva Zelanda a días de la Copa del Mundo

El defensor neozelandés acaparó la atención global en el amistoso disputado en Florida; las redes sociales estallaron con ingeniosas creaciones a modo de broma sobre su inesperada fama

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Furor por Tim Payne: los mejores memes del partido entre Haití y Nueva Zelanda
Furor por Tim Payne: los mejores memes del partido entre Haití y Nueva ZelandaX (@zanoni)

El amistoso internacional entre Nueva Zelanda y Haití, celebrado este martes en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, quedó relegado a un segundo plano por el fenómeno digital que rodea a Tim Payne. Mientras el seleccionado neozelandés ajustaba detalles tácticos previos al Mundial 2026, la atención de los aficionados se centró exclusivamente en el defensor, quien superó los cuatro millones y medio de seguidores en Instagram gracias a una campaña viral impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini (@elscarso). Lo curioso se vivió cuando comenzó el segundo tiempo, ya que el jugador del momento fue reemplazado y apenas disputó 45 minutos.

La inusual popularidad del futbolista, que pasó de ser un jugador de bajo perfil a una celebridad global en 96 horas, derivó en una oleada de contenido creativo. En plataformas como X e Instagram, los usuarios celebraron cada intervención del jugador de 32 años con una catarata de memes. Las bromas sobre su español aprendido en Duolingo y su nueva faceta de estrella digital eclipsaron el desarrollo del juego, donde ambos equipos buscaban consolidar sus esquemas tácticos para la cita mundialista que comenzará en pocos días.

El furor por Tim Payne fue tal que se convirtió en tendencia número uno de Argentina durante el partido
El furor por Tim Payne fue tal que se convirtió en tendencia número uno de Argentina durante el partidoCaptura X

La respuesta al fenómeno fue masiva, ya que incluyó la composición de canciones como “No Payne, No Gain” y parodias que celebraban la adopción del futbolista por parte del público latinoamericano. Incluso su pareja, Michelle Peters, reconoció con humor la situación: “Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí”. En este contexto de efervescencia digital, el partido se convirtió en el escenario donde la realidad del campo de juego poco importó en las redes.

Los mejores memes del partido de Tim Payne

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