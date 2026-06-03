Furor por Tim Payne: los mejores memes del partido entre Haití y Nueva Zelanda a días de la Copa del Mundo
El defensor neozelandés acaparó la atención global en el amistoso disputado en Florida; las redes sociales estallaron con ingeniosas creaciones a modo de broma sobre su inesperada fama
- 2 minutos de lectura'
El amistoso internacional entre Nueva Zelanda y Haití, celebrado este martes en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, quedó relegado a un segundo plano por el fenómeno digital que rodea a Tim Payne. Mientras el seleccionado neozelandés ajustaba detalles tácticos previos al Mundial 2026, la atención de los aficionados se centró exclusivamente en el defensor, quien superó los cuatro millones y medio de seguidores en Instagram gracias a una campaña viral impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini (@elscarso). Lo curioso se vivió cuando comenzó el segundo tiempo, ya que el jugador del momento fue reemplazado y apenas disputó 45 minutos.
La inusual popularidad del futbolista, que pasó de ser un jugador de bajo perfil a una celebridad global en 96 horas, derivó en una oleada de contenido creativo. En plataformas como X e Instagram, los usuarios celebraron cada intervención del jugador de 32 años con una catarata de memes. Las bromas sobre su español aprendido en Duolingo y su nueva faceta de estrella digital eclipsaron el desarrollo del juego, donde ambos equipos buscaban consolidar sus esquemas tácticos para la cita mundialista que comenzará en pocos días.
La respuesta al fenómeno fue masiva, ya que incluyó la composición de canciones como “No Payne, No Gain” y parodias que celebraban la adopción del futbolista por parte del público latinoamericano. Incluso su pareja, Michelle Peters, reconoció con humor la situación: “Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí”. En este contexto de efervescencia digital, el partido se convirtió en el escenario donde la realidad del campo de juego poco importó en las redes.
Los mejores memes del partido de Tim Payne
- Y como va Nueva Zelanda vs. Haiti?— Ale Bertini (@abertini1) June 3, 2026
- No sabemos, todo el equipo es para filmar a Tim Payne pic.twitter.com/WloOXCN7Lf
la Nueva Zelanda de Tim Payne ya pierde 1-0 el amistoso con Haití estoy así en frente de la tele pic.twitter.com/FgWbeBM4p5— pato (@patriciolopez__) June 3, 2026
HACE ALGO TIM PAYNE— Joaconel. (@Joaconel) June 3, 2026
ESTO NO SE PUEDE PERMITIR pic.twitter.com/UUoQnFsk2N
Va perdiendo el equipo de Tim Payne pic.twitter.com/1TNpRoLuro— Edwar🔰 (@Edwarlopez07) June 3, 2026
es increíble como no se le da a tim payne pic.twitter.com/WJ8tUOT2Li— ari (@swiftonelli) June 3, 2026
Scarso mientras Tim Payne no la ve ni cuadrada contra Haití:pic.twitter.com/BgH9gWlaTW— Frank Wolf (@Frank_Wolf28) June 3, 2026
Los pibes en el estadio solamente para alentar a Tim Payne https://t.co/Osehwz8Tv0 pic.twitter.com/PFoduOJPte— Micha (@ElMichalito) June 3, 2026
VI 20 MINUTOS DE TIM PAYNE Y ES MEJOR QUE EL BURRO DE WEIGANDT pic.twitter.com/AHX8gNW9LN— J U L I A N 🇸🇪 (@julianmendozza) June 3, 2026
nueva zelanda se comió un gol culpa de tim payne pic.twitter.com/id63nISKAV— tobi (@ktobipornazo) June 3, 2026
Ella: Lo amo, es un chico tranquilo y normal— J U L I A N 🇸🇪 (@julianmendozza) June 3, 2026
Yo viendo como Tim Payne pierde la marca contra un haitiano: pic.twitter.com/6aMKYjun4f
Tim Payne perdió la marca y gol de Haiti pic.twitter.com/R7lpndSbPv— Ivan Alejandro (@ivandebocaaa) June 3, 2026
Se fue todo de las manos!!— Augusto 🇦🇷 (@Chipo1984) June 3, 2026
Está colapsada la app de Disney, se tilda todo el tiempo la transmisión del partido de Nueva Zelanda (Tim Payne) vs Haití
Tim Payne, ¿lo hace todo bien? pic.twitter.com/WwXUFO71bf— Carlos Reynoso ✍️ (@CarlosReynosoKC) June 3, 2026
yo despues de ver a tim payne pasarse al 8 de haití: pic.twitter.com/yfQLaX7lW1— tobi (@ktobipornazo) June 3, 2026
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Memes
Nueva derrota inglesa. Los mejores memes del triunfo del PSG ante el Arsenal por penales en la final de la Champions League
Papelón xeneize. Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors en fase de grupos de la Copa Libertadores
En las redes. Los mejores memes y reacciones de la exhibición de Franco Colapinto
- 1
La TV del Mundial: qué canales pasan los partidos y cómo se puede seguir en vivo online
- 2
La emotiva despedida de Exequiel Palacios con su familia antes de viajar con la selección argentina al Mundial
- 3
Una supercomputadora predijo quién ganará el Mundial 2026 y tiemblan los apostadores
- 4
Así está el cuadro de semifinales de Roland Garros 2026