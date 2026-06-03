Furor por Tim Payne: los mejores memes del partido entre Haití y Nueva Zelanda a días de la Copa del Mundo

El amistoso internacional entre Nueva Zelanda y Haití, celebrado este martes en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, quedó relegado a un segundo plano por el fenómeno digital que rodea a Tim Payne. Mientras el seleccionado neozelandés ajustaba detalles tácticos previos al Mundial 2026, la atención de los aficionados se centró exclusivamente en el defensor, quien superó los cuatro millones y medio de seguidores en Instagram gracias a una campaña viral impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini (@elscarso). Lo curioso se vivió cuando comenzó el segundo tiempo, ya que el jugador del momento fue reemplazado y apenas disputó 45 minutos.

La inusual popularidad del futbolista, que pasó de ser un jugador de bajo perfil a una celebridad global en 96 horas, derivó en una oleada de contenido creativo. En plataformas como X e Instagram, los usuarios celebraron cada intervención del jugador de 32 años con una catarata de memes. Las bromas sobre su español aprendido en Duolingo y su nueva faceta de estrella digital eclipsaron el desarrollo del juego, donde ambos equipos buscaban consolidar sus esquemas tácticos para la cita mundialista que comenzará en pocos días.

El furor por Tim Payne fue tal que se convirtió en tendencia número uno de Argentina durante el partido Captura X

La respuesta al fenómeno fue masiva, ya que incluyó la composición de canciones como “No Payne, No Gain” y parodias que celebraban la adopción del futbolista por parte del público latinoamericano. Incluso su pareja, Michelle Peters, reconoció con humor la situación: “Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí”. En este contexto de efervescencia digital, el partido se convirtió en el escenario donde la realidad del campo de juego poco importó en las redes.

Los mejores memes del partido de Tim Payne

- Y como va Nueva Zelanda vs. Haiti?

- No sabemos, todo el equipo es para filmar a Tim Payne pic.twitter.com/WloOXCN7Lf — Ale Bertini (@abertini1) June 3, 2026

la Nueva Zelanda de Tim Payne ya pierde 1-0 el amistoso con Haití estoy así en frente de la tele pic.twitter.com/FgWbeBM4p5 — pato (@patriciolopez__) June 3, 2026

HACE ALGO TIM PAYNE



ESTO NO SE PUEDE PERMITIR pic.twitter.com/UUoQnFsk2N — Joaconel. (@Joaconel) June 3, 2026

Va perdiendo el equipo de Tim Payne pic.twitter.com/1TNpRoLuro — Edwar🔰 (@Edwarlopez07) June 3, 2026

es increíble como no se le da a tim payne pic.twitter.com/WJ8tUOT2Li — ari (@swiftonelli) June 3, 2026

Scarso mientras Tim Payne no la ve ni cuadrada contra Haití:pic.twitter.com/BgH9gWlaTW — Frank Wolf (@Frank_Wolf28) June 3, 2026

Los pibes en el estadio solamente para alentar a Tim Payne https://t.co/Osehwz8Tv0 pic.twitter.com/PFoduOJPte — Micha (@ElMichalito) June 3, 2026

VI 20 MINUTOS DE TIM PAYNE Y ES MEJOR QUE EL BURRO DE WEIGANDT pic.twitter.com/AHX8gNW9LN — J U L I A N 🇸🇪 (@julianmendozza) June 3, 2026

nueva zelanda se comió un gol culpa de tim payne pic.twitter.com/id63nISKAV — tobi (@ktobipornazo) June 3, 2026

Ella: Lo amo, es un chico tranquilo y normal



Yo viendo como Tim Payne pierde la marca contra un haitiano: pic.twitter.com/6aMKYjun4f — J U L I A N 🇸🇪 (@julianmendozza) June 3, 2026

Tim Payne perdió la marca y gol de Haiti pic.twitter.com/R7lpndSbPv — Ivan Alejandro (@ivandebocaaa) June 3, 2026

Se fue todo de las manos!!



Está colapsada la app de Disney, se tilda todo el tiempo la transmisión del partido de Nueva Zelanda (Tim Payne) vs Haití — Augusto 🇦🇷 (@Chipo1984) June 3, 2026

Tim Payne, ¿lo hace todo bien? pic.twitter.com/WwXUFO71bf — Carlos Reynoso ✍️ (@CarlosReynosoKC) June 3, 2026