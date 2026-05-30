El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos por el furor del futbolista zelandés

El inesperado salto a la fama de Tim Payne, el defensor neozelandés que pasó de tener menos de cinco mil seguidores a más de dos millones en Instagram en apenas 72 horas, no solo sorprendió al deportista, sino también a su entorno más íntimo. Michelle Peters, pareja del futbolista, decidió romper el silencio y sumarse a la tendencia global con un video que no tardó en hacerse viral entre la audiencia latinoamericana.

En una publicación cargada de complicidad, Peters agradeció a la comunidad digital por el fenómeno generado a partir de la iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini. “Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios”, expresó la joven a través de su cuenta de Instagram al referirse a “No Payne, No Gain”, la cumbia para el jugador. Este nombre se debe al juego de palabras con la frase “no pain, no gain”, lo que se traduce como “sin dolor no hay ganancia”.

Michelle Peters agradeció por el cariño para Tim Payne y cantó la cumbia “No Payne, No Gain” Captura Instagram (@michellepetersm)

Con un tono distendido, la pareja del zaguero admitió que el futbolista aún intenta comprender la particular idiosincrasia de la región y recordó que ella es de Costa Rica: “Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí”. Luego, agradeció formalmente a los usuarios: “Gracias por adoptarlo Latam y darle tanto amor. ¡Me lo cuidan mucho!”. Además, reconoció el trabajo del creador de contenido @che_soyjuan, a quien señaló como el artífice de la “joya de canción” que musicaliza la campaña.

Michelle Peters se desempeña profesionalmente como fotógrafa, mantiene un perfil reservado sobre su pareja en redes y apenas comparte algunos fragmentos del día a día. Pero, por el impacto viral que tuvo la campaña del influencer argentino, la vida de Tim Payne y su mujer se transformó radicalmente; mientras él se prepara para el debut mundialista ante Irán el 15 de junio, ella se convirtió en una pieza clave para gestionar la inmensa repercusión mediática.

La letra y el tema completo de Tim Payne

"No Payne, No Gain", la cumbia del jugador del momento

No será la copa de Yamal,

Como mi abuelo decía:

“¡Ojo con Tim Payne en el Mundial!”,

Es el nuevo Di María,

Yo lo banco, yo lo aliento,

Lo sigo desde Cemento,

Con Tim Payne desde la cuna hasta al cajón,

Sos un crack con mucha altura,

te aplaudo en cada murra,

en los centros a la olla,

y en los quiebres de cintura,

No Payne, No Gain,

No Payne, No Gain,

“El Tim de la gente”,

Es el verdadero rey,

No Payne, No Gain,

No Payne, No Gain,

Y en cada partido,

siempre yo te seguiré.