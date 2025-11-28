LA NACION

50 fotos de Boca vs. Real Madrid: el álbum menos conocido, a 25 años de ser campeón del mundo en Japón

Un repaso de las mejores imágenes de la consagración azul y oro en Tokio

La celebración de todo el plantel de Boca en Tokio, luego de ganarle 2-1 a Real Madrid el 28 de noviembre de 2000, por la Copa Europeo-Sudamericana
La celebración de todo el plantel de Boca en Tokio, luego de ganarle 2-1 a Real Madrid el 28 de noviembre de 2000, por la Copa Europeo-Sudamericana SHIZUO KAMBAYASHI - AP

Este viernes 28 de noviembre se cumplieron 25 años de la conquista de Boca ante Real Madrid en Japón, donde el equipo que conducía Carlos Bianchi fue campeón de la Copa Europeo-Sudamericana 2000. LA NACION también lo recuerda con un álbum de 50 fotos que reviven la previa, los entrenamientos y las conferencias de prensa anteriores al partido, el desarrollo sobre el césped en la fría Tokio, en el cual el Xeneize logró marcarle dos tantos en seis minutos tras los zurdazos de Martín Palermo (el descuento de Roberto Carlos fue a los 11 de ese primer tiempo), los posteriores festejos en Japón y las celebraciones en la Argentina, desde la caravana con la que fue recibido el micro de los jugadores en el aeropuerto de Ezeiza a la marea azul y oro que se desató en todo el país.

La previa

El arquero Oscar Córdoba firma autógrafos en su llegada al Aeropuerto Internacional de Tokio, en Narita, el 22 de noviembre de 2000
El arquero Oscar Córdoba firma autógrafos en su llegada al Aeropuerto Internacional de Tokio, en Narita, el 22 de noviembre de 2000KATSUMI KASAHARA - AP
Gustavo Barros Schelotto, Martin Palermo y Antonio Barijho, en la llegada al aeropuerto Nacional de Tokio
Gustavo Barros Schelotto, Martin Palermo y Antonio Barijho, en la llegada al aeropuerto Nacional de TokioKATSUMI KASAHARA - AP
Mauricio Alberto Serna también firmó autógrafos en la llegada a Tokio
Mauricio Alberto Serna también firmó autógrafos en la llegada a TokioKATSUMI KASAHARA - AP
Carlos Bianchi mira a los periodistas presentes en el entrenamiento de Boca en el estadio Nishigaoka, el 26 de noviembre de 2000
Carlos Bianchi mira a los periodistas presentes en el entrenamiento de Boca en el estadio Nishigaoka, el 26 de noviembre de 2000TSUGUFUMI MATSUMOTO - AP
Martin Palermo, en la previa a un entrenamiento en el estadio Tama Track y Field, el 24 de noviembre de 2000
Martin Palermo, en la previa a un entrenamiento en el estadio Tama Track y Field, el 24 de noviembre de 2000KATSUMI KASAHARA - AP
Oscar Córdoba ataja una pelota en un trabajo de definición realizado en el Tama, el 25 de noviembre de 2000
Oscar Córdoba ataja una pelota en un trabajo de definición realizado en el Tama, el 25 de noviembre de 2000ATSUSHI TSUKADA - AP
José Basualdo, Cristian Traverso, Juan Román Riquelme, Fernando Pandolfi y Marcelo Delgado, recorriendo las calles del barrio Shinjuku, el 22 de noviembre de 2000
José Basualdo, Cristian Traverso, Juan Román Riquelme, Fernando Pandolfi y Marcelo Delgado, recorriendo las calles del barrio Shinjuku, el 22 de noviembre de 2000ERIKO SUGITA - X00273
Martín Palermo y el Kinesiólogo Ruben Araguas en en el barrio Shinjuku, de Tokio
Martín Palermo y el Kinesiólogo Ruben Araguas en en el barrio Shinjuku, de TokioKATSUMI KASAHARA - AP
Jorge Bermúdez, el DT Carlos Bianchi, el vicepresidente Pedro Pompilio y José Basualdo, en una conferencia de prensa que dio Boca en su hotel, el 22 de noviembre de 2000
Jorge Bermúdez, el DT Carlos Bianchi, el vicepresidente Pedro Pompilio y José Basualdo, en una conferencia de prensa que dio Boca en su hotel, el 22 de noviembre de 2000KATSUMI KASAHARA - AP
Carlos Bianchi, pensativo en una práctica de Boca en el estadio Tama Track y Field , al oeste de Tokio, el 24 de noviembre de 2000
Carlos Bianchi, pensativo en una práctica de Boca en el estadio Tama Track y Field , al oeste de Tokio, el 24 de noviembre de 2000KATSUMIKASAHARA - AP
Nicolás Burdisso, Martin Palermo y Cristian Medina en la práctica realizada en el Kawasaki estadio, el 23 de noviembre
Nicolás Burdisso, Martin Palermo y Cristian Medina en la práctica realizada en el Kawasaki estadio, el 23 de noviembre SUSUMU TAKAHASHI - X00277
Matellán, Marchant, Burdisso, el Patrón Bermúdez, Barijho y José Pereda, en un entrenamiento en el estadio Kawasaki, el 23 de noviembre
Matellán, Marchant, Burdisso, el Patrón Bermúdez, Barijho y José Pereda, en un entrenamiento en el estadio Kawasaki, el 23 de noviembreSUSUMU TAKAHASHI - X00277
Juan Román Riquelme y un trabajo diferenciado con el kinesiólogo Rubén Araguas en el estadio Kawasaki el 23 de noviembre de 2000
Juan Román Riquelme y un trabajo diferenciado con el kinesiólogo Rubén Araguas en el estadio Kawasaki el 23 de noviembre de 2000ITSUO INOUYE - AP
Martin Palermo en un entrenamiento del 23 de noviembre en Kawasaki
Martin Palermo en un entrenamiento del 23 de noviembre en KawasakiSUSUMU TAKAHASHI - X00277
Ejercicios precompetitivos en el Kawasaki Stadium, el 23 de noviembre de 2000: Battaglia, con cabeza levantada
Ejercicios precompetitivos en el Kawasaki Stadium, el 23 de noviembre de 2000: Battaglia, con cabeza levantadaITSUO INOUYE - AP
Una postal del entrenamiento de Real Madrid en el estadio Nishigaoka, el 25 de noviembre, con Fernando Hierro y Santiago Solari en el centro de la imagen
Una postal del entrenamiento de Real Madrid en el estadio Nishigaoka, el 25 de noviembre, con Fernando Hierro y Santiago Solari en el centro de la imagenKIMIMASA MAYAMA - X00179
Vicente del Bosque, entrenador de Real Madrid, el presidente Florentino Pérez y el defensor Fernando Hierro, optimistas y sonrientes en una conferencia de prensa el 24 de noviembre de 2000
Vicente del Bosque, entrenador de Real Madrid, el presidente Florentino Pérez y el defensor Fernando Hierro, optimistas y sonrientes en una conferencia de prensa el 24 de noviembre de 2000ITSUO INOUYE - AP
El salto de Martín Palermo en un entrenamiento en el Tama estadio, el 25 de noviembre de 2000
El salto de Martín Palermo en un entrenamiento en el Tama estadio, el 25 de noviembre de 2000ATSUSHI TSUKADA - AP
Juan Roman Riquelme con un chico hincha de Boca en el estadio Nishigaoka, a dos días de la final con Real Madrid; el 26 de noviembre de 2000
Juan Roman Riquelme con un chico hincha de Boca en el estadio Nishigaoka, a dos días de la final con Real Madrid; el 26 de noviembre de 2000TSUGUFUMI MATSUMOTO - AP

El partido, noche de Tokio y mañana de la Argentina

La formación inicial de Boca ante Real Madrid: Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Oscar Córdoba, Juan Román Riquelme, Cristian Traverso y Aníbal Matellán (arriba); Mauricio Serna, Sebastián Battaglia, Martín Palermo, Marcelo Delgado y José Basualdo (abajo).
La formación inicial de Boca ante Real Madrid: Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Oscar Córdoba, Juan Román Riquelme, Cristian Traverso y Aníbal Matellán (arriba); Mauricio Serna, Sebastián Battaglia, Martín Palermo, Marcelo Delgado y José Basualdo (abajo).FOTOBAIRES
En Tokio, Boca se impuso ante el poderoso Real Madrid de la mano de Román; en la acción, dejando en el camino a Geremi, que no agarra pero no lo puede frenar
En Tokio, Boca se impuso ante el poderoso Real Madrid de la mano de Román; en la acción, dejando en el camino a Geremi, que no agarra pero no lo puede frenar
Riquelme y Palermo, y el abrazo posterior al segundo gol de Boca ante Real Madrid en Japón; asistencia del 10 y anotación del 9
Riquelme y Palermo, y el abrazo posterior al segundo gol de Boca ante Real Madrid en Japón; asistencia del 10 y anotación del 9Reuters - Archivo
Martín Palermo remata cruzado y anota el 2-0 parcial de Boca ante Real Madrid en Japón
Martín Palermo remata cruzado y anota el 2-0 parcial de Boca ante Real Madrid en JapónArchivo
Hugo Ibarra marca a Steve McManaman, volante de Real Madrid
Hugo Ibarra marca a Steve McManaman, volante de Real MadridShaun Botterill - Getty Images Europe
Carlos Bianchi da indicaciones durante el partido de Boca ante Real Madrid en Tokio
Carlos Bianchi da indicaciones durante el partido de Boca ante Real Madrid en TokioFOTOBAIRES
Riquelme, marcado por Figo, en la histórica final que Boca le ganó a Real Madrid en 2000
Riquelme, marcado por Figo, en la histórica final que Boca le ganó a Real Madrid en 2000Archivo
Riquelme, una vez más, se escapa del camerunés Geremi
Riquelme, una vez más, se escapa del camerunés Geremi
El desahogo de Bianchi no bien finalizó el partido en Japón
El desahogo de Bianchi no bien finalizó el partido en JapónFOTOBAIRES
El abrazo entre Juan Román Riquelme y Bianchi, mientras Figo intenta una protesta ante el árbitro colombiano Ruiz
El abrazo entre Juan Román Riquelme y Bianchi, mientras Figo intenta una protesta ante el árbitro colombiano RuizFOTOBAIRES
Jorge Bermúdez, capitán de Boca, levanta la Copa Intercontinental
Jorge Bermúdez, capitán de Boca, levanta la Copa IntercontinentalSUSUMU TAKAHASHI - X00277
Todos los jugadores de Boca y el cuerpo técnico festejando en el estadio Nacional de Tokio, en un 28 de noviembre de 2000 para la historia
Todos los jugadores de Boca y el cuerpo técnico festejando en el estadio Nacional de Tokio, en un 28 de noviembre de 2000 para la historiaSHIZUO KAMBAYASHI - AP

Los festejos en la Argentina

En la mañana de Mar del Plata, los primeros festejos de los hinchas de Boca
En la mañana de Mar del Plata, los primeros festejos de los hinchas de BocaMAURO V. RIZZI
La marea humana de hinchas de Boca coparon las calles de la Capital Federal
La marea humana de hinchas de Boca coparon las calles de la Capital FederalRICKEY ROGERS - X00232
El Obelisco, uno de los epicentros de los principales festejos
El Obelisco, uno de los epicentros de los principales festejosCARLOS BARRIA
La vista panorámica de los hinchas de Boca llegando al Obelisco
La vista panorámica de los hinchas de Boca llegando al ObeliscoCARLOS BARRIA
Festejos en Mendoza
Festejos en MendozaLOS ANDES
La celebración en la Bombonera luego del triunfo ante Real Madrid
La celebración en la Bombonera luego del triunfo ante Real MadridCARLOS CRUSOE
Otra postal de los festejos en el Obelisco
Otra postal de los festejos en el ObeliscoROLANDO ANDRADE
Celebración de los simpatizantes xeneizes en Mar del Plata
Celebración de los simpatizantes xeneizes en Mar del PlataMAURO V. RIZZI
La caravana de los hinchas para seguirle el paso al micro de Boca en Buenos Aires
La caravana de los hinchas para seguirle el paso al micro de Boca en Buenos AiresFOTO: CARLOS GRECO/STR
Caras pintadas en el Obelisco
Caras pintadas en el ObeliscoCARLOS BARRIA
Hinchas de Boca invaden la llegada del plantel campeón en plena Autopista Richieri, el 30 de noviembre de 2000
Hinchas de Boca invaden la llegada del plantel campeón en plena Autopista Richieri, el 30 de noviembre de 2000SERGIO LLAMERA
Festejos en la Bombonera el 28 de noviembre de 2000
Festejos en la Bombonera el 28 de noviembre de 2000CARLOS CRUSOE
Más festejos de hinchas de Boca en el Obelisco el día de la consagración
Más festejos de hinchas de Boca en el Obelisco el día de la consagraciónCARLOS BARRIA
Más festejos de hinchas de Boca en el Obelisco el día de la consagración
Más festejos de hinchas de Boca en el Obelisco el día de la consagraciónCARLOS BARRIA
Una celebración que involucró a todas las edades
Una celebración que involucró a todas las edadesCARLOS CRUSOE
Emoción y banderas: más festejos de hinchas de Boca en el Obelisco el día de la consagración
Emoción y banderas: más festejos de hinchas de Boca en el Obelisco el día de la consagraciónRODRIGO ABD
Festejos en la Bombonera luego del triunfo ante Real Madrid
Festejos en la Bombonera luego del triunfo ante Real MadridCARLOS CRUSOE
Carlos Bianchi y Mauricio Macri, presidente de Boca, en la sala de prensa de la Bombonera, el 30 de noviembre de 2000
Carlos Bianchi y Mauricio Macri, presidente de Boca, en la sala de prensa de la Bombonera, el 30 de noviembre de 2000FOTOBAIRES
Martin Palermo muestra la Copa Intercontinental el 3 de diciembre de 2000, en la Bombonera, en la previa del triunfo de Boca ante San Lorenzo por el torneo Apertura que ganaría con un gol del Titán
Martin Palermo muestra la Copa Intercontinental el 3 de diciembre de 2000, en la Bombonera, en la previa del triunfo de Boca ante San Lorenzo por el torneo Apertura que ganaría con un gol del TitánFABIAN GREDILLAS - AFP
