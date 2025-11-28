50 fotos de Boca vs. Real Madrid: el álbum menos conocido, a 25 años de ser campeón del mundo en Japón
Un repaso de las mejores imágenes de la consagración azul y oro en Tokio
Este viernes 28 de noviembre se cumplieron 25 años de la conquista de Boca ante Real Madrid en Japón, donde el equipo que conducía Carlos Bianchi fue campeón de la Copa Europeo-Sudamericana 2000. LA NACION también lo recuerda con un álbum de 50 fotos que reviven la previa, los entrenamientos y las conferencias de prensa anteriores al partido, el desarrollo sobre el césped en la fría Tokio, en el cual el Xeneize logró marcarle dos tantos en seis minutos tras los zurdazos de Martín Palermo (el descuento de Roberto Carlos fue a los 11 de ese primer tiempo), los posteriores festejos en Japón y las celebraciones en la Argentina, desde la caravana con la que fue recibido el micro de los jugadores en el aeropuerto de Ezeiza a la marea azul y oro que se desató en todo el país.
La previa
El partido, noche de Tokio y mañana de la Argentina
Los festejos en la Argentina
