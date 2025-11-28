50 fotos de Boca vs. Real Madrid: el álbum menos conocido, a 25 años de ser campeón del mundo en Japón

Este viernes 28 de noviembre se cumplieron 25 años de la conquista de Boca ante Real Madrid en Japón, donde el equipo que conducía Carlos Bianchi fue campeón de la Copa Europeo-Sudamericana 2000. LA NACION también lo recuerda con un álbum de 50 fotos que reviven la previa, los entrenamientos y las conferencias de prensa anteriores al partido, el desarrollo sobre el césped en la fría Tokio, en el cual el Xeneize logró marcarle dos tantos en seis minutos tras los zurdazos de Martín Palermo (el descuento de Roberto Carlos fue a los 11 de ese primer tiempo), los posteriores festejos en Japón y las celebraciones en la Argentina, desde la caravana con la que fue recibido el micro de los jugadores en el aeropuerto de Ezeiza a la marea azul y oro que se desató en todo el país.

La previa

El arquero Oscar Córdoba firma autógrafos en su llegada al Aeropuerto Internacional de Tokio, en Narita, el 22 de noviembre de 2000 KATSUMI KASAHARA - AP

Gustavo Barros Schelotto, Martin Palermo y Antonio Barijho, en la llegada al aeropuerto Nacional de Tokio KATSUMI KASAHARA - AP

Mauricio Alberto Serna también firmó autógrafos en la llegada a Tokio KATSUMI KASAHARA - AP

Carlos Bianchi mira a los periodistas presentes en el entrenamiento de Boca en el estadio Nishigaoka, el 26 de noviembre de 2000 TSUGUFUMI MATSUMOTO - AP

Martin Palermo, en la previa a un entrenamiento en el estadio Tama Track y Field, el 24 de noviembre de 2000 KATSUMI KASAHARA - AP

Oscar Córdoba ataja una pelota en un trabajo de definición realizado en el Tama, el 25 de noviembre de 2000 ATSUSHI TSUKADA - AP

José Basualdo, Cristian Traverso, Juan Román Riquelme, Fernando Pandolfi y Marcelo Delgado, recorriendo las calles del barrio Shinjuku, el 22 de noviembre de 2000 ERIKO SUGITA - X00273

Martín Palermo y el Kinesiólogo Ruben Araguas en en el barrio Shinjuku, de Tokio KATSUMI KASAHARA - AP

Jorge Bermúdez, el DT Carlos Bianchi, el vicepresidente Pedro Pompilio y José Basualdo, en una conferencia de prensa que dio Boca en su hotel, el 22 de noviembre de 2000 KATSUMI KASAHARA - AP

Carlos Bianchi, pensativo en una práctica de Boca en el estadio Tama Track y Field , al oeste de Tokio, el 24 de noviembre de 2000 KATSUMIKASAHARA - AP

Nicolás Burdisso, Martin Palermo y Cristian Medina en la práctica realizada en el Kawasaki estadio, el 23 de noviembre SUSUMU TAKAHASHI - X00277

Matellán, Marchant, Burdisso, el Patrón Bermúdez, Barijho y José Pereda, en un entrenamiento en el estadio Kawasaki, el 23 de noviembre SUSUMU TAKAHASHI - X00277

Juan Román Riquelme y un trabajo diferenciado con el kinesiólogo Rubén Araguas en el estadio Kawasaki el 23 de noviembre de 2000 ITSUO INOUYE - AP

Martin Palermo en un entrenamiento del 23 de noviembre en Kawasaki SUSUMU TAKAHASHI - X00277

Ejercicios precompetitivos en el Kawasaki Stadium, el 23 de noviembre de 2000: Battaglia, con cabeza levantada ITSUO INOUYE - AP

Una postal del entrenamiento de Real Madrid en el estadio Nishigaoka, el 25 de noviembre, con Fernando Hierro y Santiago Solari en el centro de la imagen KIMIMASA MAYAMA - X00179

Vicente del Bosque, entrenador de Real Madrid, el presidente Florentino Pérez y el defensor Fernando Hierro, optimistas y sonrientes en una conferencia de prensa el 24 de noviembre de 2000 ITSUO INOUYE - AP

El salto de Martín Palermo en un entrenamiento en el Tama estadio, el 25 de noviembre de 2000 ATSUSHI TSUKADA - AP

Juan Roman Riquelme con un chico hincha de Boca en el estadio Nishigaoka, a dos días de la final con Real Madrid; el 26 de noviembre de 2000 TSUGUFUMI MATSUMOTO - AP

El partido, noche de Tokio y mañana de la Argentina

La formación inicial de Boca ante Real Madrid: Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Oscar Córdoba, Juan Román Riquelme, Cristian Traverso y Aníbal Matellán (arriba); Mauricio Serna, Sebastián Battaglia, Martín Palermo, Marcelo Delgado y José Basualdo (abajo). FOTOBAIRES

En Tokio, Boca se impuso ante el poderoso Real Madrid de la mano de Román; en la acción, dejando en el camino a Geremi, que no agarra pero no lo puede frenar

Riquelme y Palermo, y el abrazo posterior al segundo gol de Boca ante Real Madrid en Japón; asistencia del 10 y anotación del 9 Reuters - Archivo

Martín Palermo remata cruzado y anota el 2-0 parcial de Boca ante Real Madrid en Japón Archivo

Hugo Ibarra marca a Steve McManaman, volante de Real Madrid Shaun Botterill - Getty Images Europe

Carlos Bianchi da indicaciones durante el partido de Boca ante Real Madrid en Tokio FOTOBAIRES

Riquelme, marcado por Figo, en la histórica final que Boca le ganó a Real Madrid en 2000 Archivo

Riquelme, una vez más, se escapa del camerunés Geremi

El desahogo de Bianchi no bien finalizó el partido en Japón FOTOBAIRES

El abrazo entre Juan Román Riquelme y Bianchi, mientras Figo intenta una protesta ante el árbitro colombiano Ruiz FOTOBAIRES

Jorge Bermúdez, capitán de Boca, levanta la Copa Intercontinental SUSUMU TAKAHASHI� - X00277�

Todos los jugadores de Boca y el cuerpo técnico festejando en el estadio Nacional de Tokio, en un 28 de noviembre de 2000 para la historia SHIZUO KAMBAYASHI� - AP�

Los festejos en la Argentina

En la mañana de Mar del Plata, los primeros festejos de los hinchas de Boca MAURO V. RIZZI

La marea humana de hinchas de Boca coparon las calles de la Capital Federal RICKEY ROGERS - X00232

El Obelisco, uno de los epicentros de los principales festejos CARLOS BARRIA

La vista panorámica de los hinchas de Boca llegando al Obelisco CARLOS BARRIA

Festejos en Mendoza LOS ANDES

La celebración en la Bombonera luego del triunfo ante Real Madrid CARLOS CRUSOE

Otra postal de los festejos en el Obelisco ROLANDO ANDRADE

Celebración de los simpatizantes xeneizes en Mar del Plata MAURO V. RIZZI

La caravana de los hinchas para seguirle el paso al micro de Boca en Buenos Aires FOTO: CARLOS GRECO/STR

Caras pintadas en el Obelisco CARLOS BARRIA

Hinchas de Boca invaden la llegada del plantel campeón en plena Autopista Richieri, el 30 de noviembre de 2000 SERGIO LLAMERA

Festejos en la Bombonera el 28 de noviembre de 2000 CARLOS CRUSOE

Más festejos de hinchas de Boca en el Obelisco el día de la consagración CARLOS BARRIA

Más festejos de hinchas de Boca en el Obelisco el día de la consagración CARLOS BARRIA

Una celebración que involucró a todas las edades CARLOS CRUSOE

Emoción y banderas: más festejos de hinchas de Boca en el Obelisco el día de la consagración RODRIGO ABD

Festejos en la Bombonera luego del triunfo ante Real Madrid CARLOS CRUSOE

Carlos Bianchi y Mauricio Macri, presidente de Boca, en la sala de prensa de la Bombonera, el 30 de noviembre de 2000 FOTOBAIRES