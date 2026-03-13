A Diego Simeone le preguntaron por Julián Álvarez y su respuesta fue para otro lado: el foco de los medios

Diego Simeone salió nuevamente a respaldar a Julián Alvarez, en la conferencia de prensa previa al partido ante Getafe por la liga de España. El entrenador argentino defendió a su delantero después de que el propio futbolista sembrara dudas sobre su continuidad en Atlético de Madrid y cuestionó que el foco mediático se concentre en rumores de mercado incluso tras una contundente victoria en la Champions League.

El episodio se originó luego del triunfo por 5-2 frente a Tottenham, en el partido de ida de los octavos de final del torneo europeo. En ese encuentro, Álvarez tuvo una actuación decisiva: convirtió dos goles y aportó una asistencia. Sin embargo, sus palabras posteriores sobre el futuro despertaron especulaciones en España.

El abrazo entre Diego Simeone y Julián Alvarez tras ser reemplazado en el último partido por Champions League, donde fue clave JAVIER SORIANO� - AFP�

Consultado por su continuidad, el delantero argentino evitó confirmar que seguirá en el club la próxima temporada. “Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe. Yo estoy muy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y darlo todo”, expresó en zona mixta tras el partido.

Las declaraciones generaron repercusión inmediata y llevaron el tema a la conferencia del técnico rojiblanco este viernes. Simeone respondió con tono firme y defendió la postura del futbolista. “Julián Álvarez el otro día hizo unas declaraciones correctas. La vida de todos nosotros es el día a día. Y la valoración de las personas se hacen a partir de lo que te da. Y Julián Álvarez nos está dando un montón”, señaló.

El entrenador también dejó en claro su malestar por el enfoque de las preguntas en las conferencias de prensa. Según su visión, el análisis mediático se concentra en cuestiones extradeportivas incluso después de resultados contundentes del equipo.

“Entiendo todas sus preguntas y espero que interpreten la forma con la cual voy a hablar. No le hablo a los periodistas, le hablo a nuestra gente”, comenzó Simeone. Luego, paso a recordar ejemplos recientes: “Le ganamos al Brujas 4-1 y la expectativa de la mayoría fue que Oblak había hecho una parada extraordinaria. Al Barcelona le ganamos 4-0 y la tapa era que Griezmann se podía ir. Y contra Tottenham ganamos 5-2 y todo se basa en Julián Álvarez”.

Lección magistral de Simeone, magistral. Es absolutamente imposible resumirlo mejor. pic.twitter.com/r0DVCeioSZ — Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) March 13, 2026

En ese contexto, el entrenador argentino insistió en su mensaje hacia los hinchas del club. “Le digo a nuestra gente: estamos bien. Dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada y vamos a competir”, remarcó. La próxima semana, deberá definir el pase a cuartos de final como visitante en el estadio de Tottenham.

Mientras tanto, el futuro del delantero argentino también aparece vinculado con Barcelona. El interés del club catalán fue reconocido públicamente por su presidente, Joan Laporta, lo que alimentó las versiones en el mercado europeo.

“Julián Álvarez es un jugador excelente que, según dicen, encajaría perfectamente en el sistema del Barça, pero no es un jugador por el que tengas que pagar una fortuna”, sostuvo Laporta en declaraciones radiales. El dirigente agregó que cualquier negociación dependería de la voluntad del futbolista y de que el precio resulte razonable para la institución.

Julián Alvarez pasó el mal momento de sequía y marcó cinco goles en los últimos nueve partidos JAVIER SORIANO� - AFP�

En medio de ese escenario, el delantero atraviesa una temporada relevante en el conjunto madrileño. El ex River acumula 16 goles en 41 partidos oficiales con el colchonero en esta temporada y fue una de las figuras en la goleada frente a Tottenham que dejó al equipo cerca de los cuartos de final de la Champions.

El equipo dirigido por Simeone afronta ahora un tramo decisivo de la temporada. Marcha tercero en el torneo y se prepara para recibir a Getafe este sábado a las 12.15 antes del partido de vuelta ante Tottenham en Inglaterra, que definirá su continuidad en el máximo torneo europeo. En ese contexto competitivo, el entrenador argentino intentó bajar el ruido alrededor del campeón del mundo y volvió a enviar un mensaje claro: el foco, al menos por ahora, está puesto en el presente deportivo.