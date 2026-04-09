A Estudiantes le empataron pese al penal que el VAR le perdonó: 1-1 ante Independiente Medellín

Estudiantes comenzó su participación en la Copa Libertadores enfrentándose con Indepediente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por el grupo A. En un grupo compartido con Flamengo, el campeón reinante, cada punto conseguido es valioso, sobre todo como visitante. Fue el caso: el conjunto pincharrata obtuvo uno en Colombia, donde abrió temprano el marcador con un gol propiciado por Tiago Palacios pero que fue de José Ortiz en contra, y luego no soportó el ritmo y terminó 1-1.

A diferencia del viernes pasado, cuando cayó (1-0) frente a San Lorenzo también fuera de casa, esta vez se presentó con Fernando Muslera en el arco, Edwin Cetré en la izquierda del ataque y Guido Carrillo. Fuertes cartas sobre una mesa copera para hacerse más respetable. Aunque el tetracampeón de América tiene una fisonomía reconocible, el cambio de era entre la ida del entrenador Eduardo Domínguez y el reemplazo por Alexander Medina hace que el cuadro platense esté reiniciándose con ciertos vaivenes, que perduran.

Guido Carrillo se suma al festejo tempranero de Tiago Palacios, cuyo remate estableció el 1-0 tras desviarse decisivamente en José Ortiz. JAIME SALDARRIAGA - AFP

No obstante, Estudiantes salió con decisión en Medellín. Transcurrió casi toda la primera mitad en ventaja, situación en la que estuvo una vez superado el tercer minuto. Una arremetida individual de Palacios entre gambetas y amagues derivó en un remate suyo de media distancia que fue desviado decisivamente en Ortiz y superó al arquero Eder Chaux.

Desconcertado el local, apenas equiparó el desarrollo, pero le costó llegar al arco del uruguayo Muslera en la etapa inicial. En cambio, padeció la velocidad de Cetré, que generó alguna infracción y un remate desde un vértice del área que demandó una estirada de Chaux.

Edwin Cetré, por momentos, se la hizo pasar mal a su compatriota Leyser Chaverra, aunque también exigió al arquero Eder Chaux: fue reemplazado por Alexander Medina justo antes del empate del DIM. Ivan Valencia - AP

En el descanso, el equipo colombiano pareció comprender la necesidad de conseguir más en estos partidos anteriores al cruce con el campeón. Su voracidad, entonces, fue máxima. Se la vio al inicio y a mediados del segundo período, en un combo de situaciones.

Primero, una acción enormemente polémica mantendría ganador a Estudiantes, pero le dio al local la pauta de que el gol podía llegar pronto. A los 8 minutos, Francisco Chaverra desequilibró a Gastón Benedetti, que empezó sujetándolo fuera del área y terminó derribándolo sobre uno de los vértices, ya en la zona de penal, cayendo sobre sus piernas. No obstante, el VAR, que revisó la jugada, no convocó al juez venezolano Alexis Herrera.

¡ATENCIÓN A ESTA ACCIÓN! Benedetti le cometió infracción a Chaverra y Herrera cobró tiro libre pero... ¿fue adentro del área o afuera?



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Tras la mala administración de un par de ataques con espacios, en medio de la presión del anfitrión por empatar, el director técnico Medina hizo tres modificaciones a los 17 minutos: sacó a Cetré y Carrillo, más Facundo Farías. Estudiantes perdió peso en el ataque hasta el final del partido, y lo pagó más temprano que tarde.

Un minuto después llegó el tanto del “Poderoso de la Montaña”, Independiente. Frank Fabra escaló por la izquierda y forzó una volada de Muslera para que un desvío en Leandro González Pires no ingresara contra el palo derecho de su arco. En el consecuente tiro de esquina, Eric Meza perdió la marca a la altura del segundo poste y el propio Chaverra definió, de primera y de zurda.

El cruce vital de Tomás Palacios evitó un centro bajo de Yoni González hacia el punto penal que esperaba una definición frontal contra Muslera. Ivan Valencia - AP

Podía llegar esa igualdad como no, pero al cambiar sus formas Estudiantes pasó a sufrir los avances de Independiente. Que, en cambio, tuvo un buen ingreso, antes de la mitad final: Daniel Cataño. Exprimió a más no poder a ese 10 que lanzó centros precisos (el del gol, por ejemplo), se adueñó de la circulación y hasta remató peligrosamente al arco pincharrata.

Independiente Medellín 1 vs. Estudiantes 1

De a poco, ambos fueron conformándose con el punto, más allá de que Adolfo Gaich tuvo la última posilidad de desnivelar. Por su parte, Flamengo comenzó ganando en Cusco (2-0), y entonces argentinos y colombianos pueden terminar luchando entre sí por la segunda plaza.