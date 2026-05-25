Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores 2026: cuándo se juega el partido

La semana en curso se desarrolla la sexta y última fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 y el xeneize se jugará su continuidad en el certamen el próximo jueves 28 de mayo, día en que recibirá a Universidad Católica de Chile desde las 21.30 en la Bombonera y con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán por la zona D.

El duelo se disputará en simultáneo al de Cruzeiro vs. Barcelona de Ecuador y se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Para el xeneize no hay mañana porque necesita ganar si o si para avanzar a los octavos de final porque se ubica tercero en la tabla de posiciones con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y dos caídas. Tiene por encima a los brasileños con ocho unidades y a su rival de turno, que es el líder con 10 y llegará a la Argentina con la ilusión de llevarse el pase a la siguiente instancia.

En caso de imponerse, el elenco de Claudio Úbeda alcanzará a la Franja y quedará por encima por el nuevo sistema de desempate que impuso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada. El mismo, denominado ‘olímpico’, privilegia los duelos entre los rivales que están igualados y se utiliza ese criterio como primer ítem para desnivelar disposiciones. En la primera rueda, el combinado argentino le ganó al chileno 2 a 1 y en caso de superarlo nuevamente, habrá ganador los dos cotejos entre sí.

Leandro Paredes es el gran emblema de Boca, que necesita derrotar a Universidad Católica para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 Gonzalo Colini - La Nación

Por esa misma reglamentación, es que no le alcanzará con empatar para avanzar. Si ello ocurre y Cruzeiro pierde ante Barcelona, Boca y los brasileños quedará con siete unidades pero en los partidos entre ellos el equipo de Belo Horizonte cosechó un triunfo 1 a 0 de local y una igualdad 1 a 1 en la Bombonera.

De cara al trascendental compromiso que marcará el balance del primer semestre, en el que fue eliminado en octavos de final del Torneo Apertura, el xeneize tiene dos bajas importantes y son las de Santiago Ascacíbar, quien todavía debe cumplir una fecha de sanción por la expulsión que sufrió ante Barcelona en Ecuador, y Adam Bareiro, con una lesión muscular. Tomás Belmonte y Milton Giménez se perfilan para ocupar sus lugares.

Boca Juniors se juega todo ante Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026 Gonzalo Colini - La Nación

Universidad Católica depende de sí mismo, más allá de la dificultad que le significa jugar en la Bombonera. Con la parda se mete en octavos y ante una derrota, necesitará que Cruzeiro no le gane a Barcelona. Dirigido por el argentino Daniel Garnero, tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y Fernando Zampedri. Gary Medel, ex-Boca en dos períodos, también forma parte del equipo.

Fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

Boca vs. Universidad Católica - Jueves 28 de mayo a las 21.30 en la Bombonera.

Cruzeiro vs. Barcelona - Jueves 28 de mayo a las 21.30 en el estadio Mineirão.

Ambos clubes se enfrentaron en la primera fecha del Grupo D de la actual Copa Libertadores con victoria de Boca 2 a 1 en el Claro Arena de Santiago con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro. Juan Ignacio Díaz descontó para la Franja sobre el final.