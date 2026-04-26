A Independiente Rivadavia le sale todo bien: goleó 5 a 1 a Gimnasia de Mendoza y vive de fiesta

No se trató de un clásico más. Quedará escrito en las páginas más gloriosas del fútbol mendocino. Independiente Rivadavia goleó 5 a 1 a Gimnasia por la fecha 16 del Torneo Apertura, en un duelo que se disputó en la primera división del fútbol argentino por primera vez en 44 años.

La tarde soleada en el estadio Bautista Gargantini tuvo de todo: lo empezó ganando el visitante con un gol antes del minuto; dos futbolistas que se pelearon en plena mitad de la cancha, un jugador expulsado por tirarle del pelo a un rival, y el triunfo con autoridad de la Lepra se cerró con un tanto de taco. Los de Berti se aseguraron el primer puesto en su zona, la localía hasta las semifinales del Apertura y como plus, serán el mejor equipo del fútbol argentino hasta después del Mundial.

Los estadios de estos equipos están a menos de un kilómetro de distancia. Ambos se ubican en la zona del Parque General San Martín de la Ciudad de Mendoza. Pero el clásico más importante del fútbol mendocino tenía como escenario al Bautista Gargantini de Independiente Rivadavia. Desde 1982 que no se veían las caras en Primera división. Ese año, empataron 2 a 2 un 7 de marzo y ganó Independiente Rivadavia 2 a 0 el 25 de abril, en partidos por el Campeonato Nacional.

Sheyko Studer cabecea al arco para anotar el empate de Independiente Rivadavia ante Gimnasia de Mendoza X @CSIRoficial

Pasaron más de cuatro décadas y el duelo empezó con una emoción. Se disputaban tan sólo 27 segundos desde el pitazo inicial del árbitro Yael Falcon Pérez y Blas Armoa entró por el segundo palo para poner el 1 a 0 de cabeza. El silencio se apoderó de todos los hinchas que llenaron el estadio, pero los pocos gritos eran de los futbolistas del Lobo. El partido avanzaba y se disputaba como un clásico. Así lo dejaron en claro Sheyko Studer y Agustín Módica. En un intento por disputar una pelota forcejearon en el mediocampo y el círculo central se transformó en un ring de lucha libre. Falcón Pérez resolvió la disputa con una amarilla para cada uno.

¡TRANQUILOS, MUCHACHOS!



Studer y Modica se sacaron chispas en el Clásico 👀



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/KmySvyd6P4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026

Y el local, que atraviesa un presente que ilusiona a toda su gente y también a los propios futbolistas, pudo igualarlo con dos cabezazos en el área, como reza un viejo adagio futbolero, a los 18. Primero fue José Florentín en el segundo palo, y luego Studer, que estableció el 1 a 1 con el que finalizó la primera parte.

A los cinco minutos de la segunda mitad, los locales empezaron la remontada. Fabrizio Sartori se fabricó la jugada con espacio hacia adelante, y cuando llegó a la medialuna le dio de zurda para poner el 2 a 1. Para Gimnasia, el golpe fue muy duro y mucho más cuando a los 16, Franco Saavedra vio la roja por tirarle del pelo a Matías Fernández.

El equipo de Alfredo Berti aprovechó ese hombre de más y en una muestra clara de su presente comenzó a pasar por arriba de su rival para edificar una goleada en 14 minutos. A los 25, el paraguayo Alex Arce capturó un rebote que dejó el arquero César Rigamonti y con un recurso poco habitual, saltó y le pegó de aire para poner el 3 a 1.

¡EXPULSADO SAAVEDRA!



Gimnasia se quedó con diez ante Independiente Rivadavia



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/7b2byIICNU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026

A los 34, Rodrigo Atencio envió un córner desde la derecha al centro del área y el uruguayo Leonard Costa cabeceó en soledad para el cuarto del local. A los 39, terminó de adornar la goleada. Independiente Rivadavia atacó con mucha gente. Luciano Gómez se quedó con un rebote y le pegó al arco. En el medio se interpuso Leonel Bucca, que anotó el 5 a 1 con un tacazo.

Luego del clásico, el futbolista del equipo ganador José Florentín, habló sobre la importancia de la victoria: “La verdad que se siente, se vive la semana y por suerte pudimos sacar una diferencia muy buena, muy amplia, así que muy contento, muy feliz por eso”, expresó.

Fue goleada histórica de Independiente Rivadavia sobre Gimnasia en el clásico mendocino. Además, con este resultado, la Lepra llegó a los 33 puntos y se aseguró el primer lugar en la zona B del Torneo Apertura. Por otra parte, es el equipo que lidera la tabla general y se garantizó terminar el primer semestre como el equipo de mejor desempeño del fútbol argentino.

A este gran momento en el fútbol argentino se le suma su presente en la Copa Libertadores. Está primero en el grupo C con puntaje ideal y el 15 de abril pasado derrotó a Fluminense 2 a 1 en el estadio Maracaná. Fiesta en el Parque San Martín, pero para aquellos que se visten de color azul.