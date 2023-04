A Lionel Messi lo empujan a dejar un París hostil, pero la opción de volver a Barcelona está agarrada con alfileres

escuchar

Cuando llegó a PSG en agosto de 2021, Lionel Messi consiguió que París, la capital menos futbolera entre las grandes metrópolis del mundo, llenara sus calles de hinchas para darle la bienvenida. Una multitud en caravana acompañó su desembarco desde el aeropuerto hasta el centro de una ciudad que vibra por otras artes, y que tiene al rugby como deporte más tradicional. Sin embargo, su incorporación a Paris Saint Germain provocó una conmoción que desde hace un tiempo muestra su reverso.

Los silbidos y sus desencuentros con los hinchas que van al Parque de los Príncipes coinciden con la etapa más prolífica de Messi en el seleccionado. Se sumó a PSG un par de meses después de ser campeón de la Copa América, luego ganó la Finalissima ante Italia, el Mundial de Qatar y fue pieza clave en el invicto de 36 partidos del equipo de Lionel Scaloni. Vaya paradoja: los mejores recuerdos de Messi con la selección están más vinculados con su estancia en PSG que con sus largos años en Barcelona.

Messi fue el primero en retirarse al vestuario tras la derrota ante Lyon Captura

Gracias a ese tour triunfal, los hinchas argentinos le “perdonaron” que en los 16 años anteriores con la selección no hubiera ganado nada. Pasó a ser adorado. Ahora son los simpatizantes de PSG los que no le “perdonan” que su aporte al equipo no haya sido suficiente para ganar la Champions League, el desvelo del club con dueños qataríes, por segunda temporada consecutiva. La obtención de la Ligue 1, la del año pasado y seguramente la del actual, no compensa. Entonces, lo silban, lo ningunean, crean un escenario como para que Messi se replantee seriamente si vale la pena renovar el contrato que vence el 30 de junio.

El panorama sobre su futuro es incierto. Y también calienta los debates en los medios de comunicación. Exjugadores franceses toman partido, radicalizan sus opiniones. Jerome Rothen, que pasó por PSG y por el seleccionado galo, es un azote para Leo, lo castiga cada vez que tiene oportunidad.

Pero también surgen voces a favor del rosarino. La más reciente es la del campeón del mundo en 1998, Emmanuel Petit: “Cuando escucho los silbidos contra Messi, es un insulto al fútbol. Si tuviera que aconsejar a Messi le diría “¡fuera de este club! ¡El PSG no es un club de fútbol!’ Es un club de prejubilados, incluso para jugadores de 20 años. No hay ningún jugador que haya progresado desde que llegó Messi”. El exvolante del Arsenal de Arsene Wenger marcó un contraste: “Cuando ves a la Argentina campeona del mundo, es un equipo de guerreros que están dispuestos a morir, a dar su sangre por Lionel Messi, y vimos lo que dio. Se convirtieron en campeones del mundo”. Por último, señaló responsabilidades: “El problema del PSG no es Messi, no es Neymar, es (el presidente) Al-Khelaifi y la calidad de los ojeadores. Hay que poner jugadores a su alrededor que sepan lo que es jugar con esos futbolistas.”

Messi en el seleccionado argentino, donde pasa sus días más felices Instagram @leomessi

El domingo fue un excompañero de los primeros tiempos de Leo en Barcelona, Thierry Henry, presente en el Parque de los Príncipes, el que puso el grito en el cielo: “Messi tiene que volver al Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debía de allí. Da vergüenza escuchar los silbidos del Parque de los Príncipes. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo. Quiero ver a Lionel Messi terminar su carrera en Barcelona por amor al fútbol”.

Este lunes, L’Equipe informó que todo conduce a un fin del vínculo entre el club y el rosarino. Al margen del proyecto futbolístico para la próxima temporada (es muy difícil que continúe el entrenador Christophe Galtier), la propuesta económica será sensiblemente inferior a lo que actualmente cobra Messi (40 millones de euros brutos por año). Según el medio francés, la poda del nuevo contrato alcanzaría a una cuarta parte del actual. “Se trata de un punto de negociación complicado”, agrega el diario deportivo.

"MESSI Y PSG, CERCA DEL DIVORCIO." La portada de L´Equipe hizo foco en el futuro de Leo en el club parisino... ¿Su destino estará en Barcelona?



📷 @lequipe pic.twitter.com/O944Li5K3c — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2023

Barcelona, que le abrió la puerta de salida porque no podía pagarle el contrato, ahora se ofrece para recibirlo ante la evidencia de que Messi no terminó de hacer nido en París. Hasta el Kun Agüero alienta esta posibilidad: “Si Laporta (Joan, el presidente) da el paso, Messi volverá”. Ahí hay una relación a recomponer, ya que Messi quedó muy decepcionado cuando Laporta pasó de decir que el “contrato lo arreglaba con un asado” a reconocerle al padre de Messi (Jorge) que ni bajando un 50 por ciento el salario podía renovarlo.

Xavi, entrenador de Barcelona, uno de los encargados del operativo seducción a Messi

Quien más puede hacer desde lo discursivo para el regreso a Barcelona es Xavi, entrenador y de excelente relación con Messi desde que compartieron formación. De hecho, según fuentes vinculadas con Barcelona, Xavi le envía insistentes mensajes a Messi para convencerlo. También lo reconoció ante los micrófonos: “Tengo amistad con él, hablo a menudo. Es un tema que estamos tratando, pero queda mucho. No depende de mí. Depende de él, de su felicidad. Si quiere volver y tiene la voluntad, hay que hablarlo”. Unas horas antes, el vicepresidente Rafa Yuste declaró en el mismo sentido: “Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí. Las historias bonitas de la vida deben acabar bien”.

El domingo 26 de marzo, en ocasión del show de la Kings League que organiza Gerard Piqué, en el Camp Nou se cantó por Messi. El club está explotando la veta sentimental, el fuerte arraigo que el rosarino siente por la tierra catalana, donde mantiene su casa, en la que seguramente se radicará en un futuro.

Gerard Piqué, ya retirado y con un vínculo con Messi que se enfrió mucho en los últimos años, huele que hay una campaña: “Sería increíble que Leo volviese, pero se llega a un punto en el que forzar tantas situaciones puede ser hasta contraproducente. Dejaría que fluyera solo, que fuera natural. Si al final tiene que acabar saliendo, saldrá. Yo conozco a Rafa Yuste y sé cómo es. Elige las palabras idóneas para decir lo que te gusta escuchar”.

Messi, tras la eliminación ante Bayern Munich por la Champions League; la decepción que no le perdonan los hinchas de PSG FRANCK FIFE - AFP

Sin embargo, Barcelona atraviesa por varios conflictos para ofrecerse como la mejor opción para Messi. Sus problemas económicos persisten, sigue obligado a rebajar la masa salarial de su plantel para cumplir con el Fair Play financiero. Según Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, debe ser reducida en más de 200 millones de euros. Barcelona no está en condiciones de igualar lo que el rosarino percibe por año en PSG.

La gran motivación de Messi a nivel de clubes es la Champions League. Barcelona, que en las dos temporadas sin Leo no pasó de la etapa de grupos, se clasificará para la próxima, pero su participación podría estar en riesgo por la investigación judicial sobre el pago de 7,3 millones de euros durante 17 años a quien era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España. Está la sospecha de sobornos y de arreglo de resultados.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, dijo este lunes que la situación de “Barcelona es extremadamente grave”. El dirigente no quiso responder a la pregunta de si puede ser excluido de la próxima Champions, una posibilidad contemplada en dos artículos de los reglamentos de competición, que establece “la sanción con un año de suspensión de aquellos clubes que resulten culpables de cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido, a nivel nacional o internacional”.

Un Barcelona sin Champions dejará de ser atractivo para Messi, que además deberá hacerse a la idea de otro entorno, menos majestuoso. El Camp Nou será cerrado durante la próxima temporada para reformas y refacciones. El equipo pasará a ser local en el estadio olímpico de Montjuic.

Messi tiene tres meses por delante para pensar qué hará. París se le hizo hostil y el cielo en Barcelona, detrás del paraíso que le prometen, está encapotado. Para relajarse, le queda el seleccionado argentino.