Cuti Romero habló antes del partido frente a Suiza y dijo que hay que “mejorar”

Cristian ‘Cuti’ Romero habló este viernes con la prensa en la previa al partido frente a Suiza que tendrá la selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. El defensor se mostró autocrítico respecto al desempeño del equipo hasta aquí en la competición y advirtió que tiene que dar señales más positivas.

“Seguramente hay que mejorar porque nos hicieron cuatro goles en los dos últimos partidos. Nos molesta un poco que nos hagan goles”, expresó el cordobés, que fue titular y anotó de cabeza en ambos encuentros. Y remarcó que el equipo siempre “está a disposición para dar lo mejor”.

“Lo de ir de 9 fue un impulso. Son jugadas a las que te lleva el partido por ir 2-0 abajo. No salió del cuerpo técnico; me llega a ver Scaloni y me mata”, agregó, entre risas, respecto de su actitud en el tanto que inició la remontada en el 3-2 ante Egipto.

"HAY QUE MEJORAR PORQUE NOS HICIERON 4 GOLES"



Cristian Romero respecto a la dificultad que tiene Argentina para mantener la valla en cero.#MundialTotal#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kjwQ7srn0l — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

“Lo que decía el técnico [Lionel Scaloni]: cualquiera puede jugar. Todos los chicos están muy bien. Estamos contentos, jugando de la manera que lo estamos haciendo. Seguramente hay que seguir corrigiendo cosas, pero estamos listos para mañana”, concluyó el zaguero de Tottenham.

Noticia en desarrollo