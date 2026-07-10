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Cuti Romero habló antes del partido frente a Suiza y dijo que hay que “mejorar”

El defensor se mostró autocrítico sobre el desempeño de la selección en el Mundial

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Cuti Romero durante el entrenamiento de la selección argentina en The Compass Minerals National Performance Center en Kansas City
Cuti Romero durante el entrenamiento de la selección argentina en The Compass Minerals National Performance Center en Kansas CityAníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Cristian ‘Cuti’ Romero habló este viernes con la prensa en la previa al partido frente a Suiza que tendrá la selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. El defensor se mostró autocrítico respecto al desempeño del equipo hasta aquí en la competición y advirtió que tiene que dar señales más positivas.

“Seguramente hay que mejorar porque nos hicieron cuatro goles en los dos últimos partidos. Nos molesta un poco que nos hagan goles”, expresó el cordobés, que fue titular y anotó de cabeza en ambos encuentros. Y remarcó que el equipo siempre “está a disposición para dar lo mejor”.

Lo de ir de 9 fue un impulso. Son jugadas a las que te lleva el partido por ir 2-0 abajo. No salió del cuerpo técnico; me llega a ver Scaloni y me mata”, agregó, entre risas, respecto de su actitud en el tanto que inició la remontada en el 3-2 ante Egipto.

“Lo que decía el técnico [Lionel Scaloni]: cualquiera puede jugar. Todos los chicos están muy bien. Estamos contentos, jugando de la manera que lo estamos haciendo. Seguramente hay que seguir corrigiendo cosas, pero estamos listos para mañana”, concluyó el zaguero de Tottenham.

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