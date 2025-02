A qué hora juega Banfield vs. Boca Juniors, por el Torneo Apertura 2025

Este viernes, desde las 20, Banfield y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Zona A del torneo Apertura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en el estadio Florencio Sola y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Taladro marcha décimo en su grupo con un total de siete puntos cosechados en cinco partidos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. Comenzó el torneo con el pie derecho, derrotando a Defensa y Justicia y goleando a Newell’s, pero bajó el nivel en los últimos compromisos. En la última fecha perdió por la mínima diferencia ante Estudiantes de La Plata por un gol de Lucas Alario.

Banfield quiere volver a ganar; acumula tres partidos consecutivos sin conocer el triunfo Fotobaires

El equipo dirigido por Fernando Gago, por su parte, también está momentáneamente fuera de la zona de acceso a la próxima ronda. Se ubica noveno con apenas una unidad más que su rival de turno (dos triunfos, dos igualdades y una caída) y viene de ganarle 2 a 0 a Independiente Rivadavia gracias a las anotaciones de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Banfield vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 6 de la zona A del Torneo Apertura 2025.

Día : Viernes 14 de febrero.

: Viernes 14 de febrero. Hora : 20.

: 20. Estadio : Florencio Sola.

: Florencio Sola. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Banfield vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 20 en Banfield y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

De cara al compromiso de este viernes, Gago no podrá contar con Edinson Cavani. El delantero uruguayo sufrió un fuerte golpe en la espalda ante Independiente Rivadavia y se perderá los próximos dos partidos, entre los cuales no solo está el encuentro ante el Taladro, sino también la ida de la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores 2025 frente a Alianza Lima, programado para el martes a las 21.30. De todas maneras, no tiene tiempo estimado de recuperación, por lo que su regreso a las canchas se dará cuando esté al 100% desde lo físico.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.46 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Banfield. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.09.

Posibles formaciones

Banfield : Facundo Sanguinetti; Brandon Zacarias Oviedo, Alexis Maldonado, Joaquín Pombo, Mathías De Ritis; Santiago López García, Martín Ríos, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Juan Bisanz y Agustín Alaniz.

: Facundo Sanguinetti; Brandon Zacarias Oviedo, Alexis Maldonado, Joaquín Pombo, Mathías De Ritis; Santiago López García, Martín Ríos, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Juan Bisanz y Agustín Alaniz. Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Camilo Rey Domenech, Ignacio Miramón o Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón; Carlos Palacios, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

