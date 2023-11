escuchar

Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se enfrentan este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por una de las semifinales de la Copa Argentina 2023 con el anhelo de avanzar a la definición contra San Lorenzo o Defensa y Justicia, que se medirán el jueves. El cotejo entre el xeneize y el Pincha, cuyo árbitro designado es Yael Falcón Pérez, inicia a las 9.10 y se transmite en vivo por TyC Sports, por lo que también se puede ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizada al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el del barrio porteño de la Boca con una cuota máxima de 2.55 contra 2.90 que cotiza su derrota, es decir una alegría del elenco platense. El empate llega a 3.10.

Marcos Rojo vuelve a ser titular en Boca en la semifinal de la Copa Argentina vs. Estudiante Anibal Greco

El combinado de la Ribera no puede fallar. Los resultados a nivel nacional no lo acompañaron en este 2023 y, con una fecha por delante, no tiene posibilidades de clasificarse a cuartos de final de la Copa de la Liga, además de que se mantiene afuera de la zona de acceso a la Copa Libertadores 2024 a través de la tabla anual. En ese contexto y tras perder la final de la última edición a manos de Fluminense por 2 a 1 en el estadio Maracaná, la Copa Argentina aparece como atajo, pero está obligado a ser campeón si quiere estar el año que viene en el máximo torneo para los clubes a nivel continental.

El entrenador interino, Mariano Herrón, tiene una duda para definir quién acompañará en la delantera a Miguel Merentiel. Entre Lucas Janson y Darío Benedetto está el reemplazante de Edinson Cavani, afectado por una lesión muscular en el recto anterior izquierdo. Si la evolución es la normal, el ex Manchester United podría estar, si es que su equipo avanza de ronda, en la final de la Copa Argentina pactada para el próximo 13 de diciembre. Boca es el más ganador del certamen nacional con cuatro títulos obtenidos en 1969, 2012, 2015 y 2020 y se instaló en la instancia de los cuatro mejores tras dejar en el camino a Olimpo de Bahía Blanca, Barracas Central, Almagro y Talleres de Córdoba.

El Pincha, por su parte, eliminó sucesivamente a Independiente de Chivilcoy, All Boys, Independiente y Huracán y busca instalarse en la definición del torneo por primera vez en la historia. Eduardo Domínguez tiene a disposición a José Sosa, pero no a Luciano Lollo y Santiago Ascacibar, bajas por sendas lesiones desde hace algunas semanas. En la ofensiva continuará Guido Carrillo y será suplente el experimentado goleador Mauro Boselli, quien anunció que le pondrá punto final a su carrera cuando concluya la temporada en curso.

En cuartos de final de la Copa Argentina Estudiantes eliminó por penales a Independiente Twitter @EdelpOficial

Posibles formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Ezequiel “Equi” Fernández, Guillermo “Pol” Fernández y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Lucas Janson. DT: Mariano Herrón.

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero y Gastón Benedetti; José Sosa, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Franco Zapiola; Benjamín Rollheiser y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.