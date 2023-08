escuchar

Chelsea y Liverpool protagonizan este domingo el partido más esperado de la primera fecha de la Premier League 2023-24. El encuentro entre londinenses y liverpulianos comienza a partir de las 12.30 (hora argentina) y se disputa en el Stamford Bridge, donde el combinado Blue hace de local. ESPN y Star+ cuentan con los derechos de transmisión por televisión y streaming, respectivamente. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serían titulares en el local y en el visitante.

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino inicia una nueva temporada luego de haber disputado cinco amistosos, en los que no perdió. Primero goleó 5 a 0 a Wrexham United, equipo recientemente ascendido a la Leagues Two (la cuarta división de Inglaterra); luego afrontó una gira por Estados Unidos en la que cosechó dos victorias (4 a 3 vs. Brighton y 2 a 0 vs. Fulham) y dos empates 1 a 1 (vs. Newcastle y Borussia Dortmund).

Enzo Fernández en el amistoso de pretemporada entre Chelsea y Fulham, en Estados Unidos PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El combinado Red, por su parte, también jugó cinco partidos de preparación: cuatro ante equipos alemanes y apenas uno frente a un club inglés. En cuanto a los compromisos ante instituciones germanas, venció 4 a 2 a Karlsruher de la segunda división de ese país y 3 a 1 a Darmstadt, mientras que cayó 4 a 3 frente a Bayern Munich y empató 4 a 4 contra Greuther Furth. Por último, goleó 4 a 0 a Leicester City, que en la última temporada descendió al Championship (la segunda categoría del fútbol inglés).

Chelsea vs. Liverpool: todo lo que hay que saber

Fecha 1 de la Premier League 2023-24.

Día : domingo 13 de agosto.

: domingo 13 de agosto. Hora : 12.30 (horario argentino).

: 12.30 (horario argentino). Estadio : Stamford Bridge.

: Stamford Bridge. Árbitro: Anthony Taylor.

Chelsea vs Liverpool: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 12.30 (hora argentina) en el estadio Stamford Bridge y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa)

En la previa del encuentro, Pochettino habló en conferencia de prensa y aseguró que Chelsea está en una etapa de cambios, pero que no es excusa a la hora de afrontar el debut: “Somos Chelsea, la historia del club es ganar. No podemos dar el mensaje de que estamos en transición. Vamos a estar listos para ganar contra Liverpool, incluso aunque ellos sean un muy buen equipo. No voy a aceptar una forma diferente de pensar. No hay excusas para nosotros porque tenemos muy buenos futbolistas que pueden jugar de la mejor manera”, aseguró.

Mauricio Pochettino es la gran apuesta de Chelsea para esta temporada: el club necesita ganar títulos

Por su parte Klopp, aseguró que será un partido parejo ante un equipo que buscará reponerse de una temporada para el olvido: “Preparamos el partido ante Chelsea durante un largo tiempo. No hay distracción. Creo que son dos equipos de fútbol talentosos. Vimos a Chelsea en su gira de pretemporada y hubo muchas cosas buenas. Para eso tenemos que prepararnos. Es su primer partido y querrán reponerse después de una temporada decepcionante”, comentó.

Posibles formaciones

Chelsea : Kepa Arrizabalaga; Reece James, Thiago Silva, Levi Colwill, Ben Chilwell; Enzo Fernández, Conor Gallagher; Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka, Mykhaylo Mudryk y Nicolas Jackson.

: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Thiago Silva, Levi Colwill, Ben Chilwell; Enzo Fernández, Conor Gallagher; Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka, Mykhaylo Mudryk y Nicolas Jackson. Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Luis Díaz.