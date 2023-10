escuchar

River Plate visita este jueves a Colón de Santa Fe en un partido correspondiente a la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. El encuentro se juega a partir de las 18.30 en el estadio Brigadier Estanislao López de la capital santafesina -conocido popularmente como “Cementerio de los Elefantes”-, con Nicolás Ramírez como árbitro principal y televisación de TNT Sports. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Sabalero necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para evitar el descenso ya que, si el torneo terminase ahora, jugaría un triangular de desempate frente a Huracán y Gimnasia de La Plata para dirimir el acompañante de Arsenal en la temporada 2024 de la Primera Nacional. El Millonario, por su parte, parece estar recuperándose poco a poco de un bache futbolístico que lo dejó fuera de la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Y los resultados lo acompañan, ya que está puntero en su zona, a un punto de Independiente, con 16 unidades conseguidas en ocho compromisos disputados

Andrés Herrera se ganó un lugar en la consideración de Martín Demichelis; sería titular ante Colón ALEJANDRO PAGNI - AFP

Colón vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional 2023.

Día: Jueves 19 de octubre.

Hora: 18.30.

Estadio: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Colón vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 18.30 (hora argentina) en el “Cementerio de los Elefantes”, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para seguir el encuentro (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “pack fútbol”). Además, también se puede seguir el minuto a minuto con formaciones y estadísticas actualizadas en canchallena.com.

El DT de River, Martín Demichelis, tiene una única duda de cara al compromiso ante Colón: Miguel Borja o Facundo Colidio en reemplazo de Salomón Rondón, de gran actuación con la selección de Venezuela en la reciente doble fecha de eliminatorias sudamericanas, pero con una necesidad imperiosa de descanso (jugó 90′ frente a Brasil y 86′ ante Chile). Los otros dos jugadores titulares que no estarán porque también jugaron con sus respectivos seleccionados, son el uruguayo Nicolás De la Cruz y el chileno Paulo Díaz, quienes serían reemplazados por Rodrigo Aliendro y Ramiro Funes Mori.

Además Franco Armani, que no sumó minutos en el triunfo de la selección argentina por 2 a 0 contra Perú en Lima, no fue convocado, por lo que su lugar será ocupado por Ezequiel Centurión, el habitual arquero suplente del equipo. Por el lado del Sabalero, el entrenador Néstor ‘Pipo’ Gorosito no realizaría variantes respecto del equipo que viene de caer ante Barracas Central, ya que Eric Meza continuará en el lateral derecho ante la grave lesión sufrida por Alberto Espínola (ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha) en el encuentro en el que Paraguay derrotó 1 a 0 a Bolivia.

Alberto Espínola se rompió los ligamentos con la selección de Paraguay y no jugará hasta 2024 Jorge Saenz - AP

Posibles formaciones

Colón : Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Emmanuel Más; Tomás Galván, Stefano Moreyra, Favio Álvarez; Rubén Botta, Ramón Ábila y Damián Batallini.

: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Emmanuel Más; Tomás Galván, Stefano Moreyra, Favio Álvarez; Rubén Botta, Ramón Ábila y Damián Batallini. River Plate: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Ramiro Funes Mori, Milton Casco o Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco y Miguel Borja o Facundo Colidio.