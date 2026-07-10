Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, contó cómo se prepara para el partido de la Argentina y Suiza

Tras la épica remontada ante Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la selección argentina se entrena en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City para enfrentar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Si bien hay un gran entusiasmo por un triunfo albiceleste, hay alguien que tiene el corazón dividido. ¿Quién? Daniela Christiansson. Si bien ella nació en Suiza, su pareja, Máxi López, es argentino y de hecho actualmente está en los Estados Unidos cubriendo el Mundial.

“Se viene Argentina-Suiza. No lo puedo creer”, expresó la modelo desde Ginebra en un video que publicó en sus redes sociales tras los partidos de octavos de final del martes 7 de julio. La Argentina dio vuelta a un resultado adverso y le ganó 3 a 2 a Egipto. “Fue tan lindo el partido. Me gustó mucho. Hasta Lando - su bebé de seis meses fruto de su relación con López - se quedó despierto porque acá era más tarde, aunque ya era su hora de dormir”, comentó.

Daniela Christiansson nació en Suiza y está en pareja con Maxi López (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Suiza, en tanto, se impuso por penales a Colombia en el Estadio BC Place de Vancouver. “Estoy tan orgullosa de que Suiza pasó, estoy tan contenta y tan emocionada por el partido de Suiza y Argentina. Pero menos mal que no lo voy a mirar”, anunció. Pero, ¿por qué no va a hacerlo? Porque actualmente está en Ginebra; por la diferencia de horario, el partido se jugará cuando para ella sean las dos de la mañana y no tiene pensado ni quedarse despierta ni interrumpir su sueño.

De todas maneras, eso no evita que esté entusiasmada por el encuentro. “¡Qué emoción! ¡Qué partido! Vamos a ver. Que el mejor gane”, sentenció, sin revelar cuál de los dos es su favorito para pasar a la semifinal.

La modelo dijo que no verá el partido porque se jugará en el horario de madrugada de Suiza (Foto: Instagram @danielachristiansson)

El sábado 11 de julio, a partir de las 22 (hora argentina), la Argentina y Suiza se enfrentarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City en el último partido de los cuartos de final del Mundial. El vendedor pasará a la semifinal y se medirá con el ganador del partido de Noruega e Inglaterra, que juegan el mismo día a las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.